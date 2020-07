Kim Bôi xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người dân xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay đời sống sinh hoạt vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên rõ rệt.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, làm cho diện mạo nông thôn không người đổi mới. Thời gian qua, huyện Kim Bôi đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Kim Bôi đã tích cực triển khai có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về XDNTM phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể phụ trách các xóm.

Đồng thời, huyện Kim Bôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tập trung chỉ đạo người dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Huyện tổ chức được 86 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 3.349 lượt học viên tham gia, triển khai thực hiện các tiêu chí XDNTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội.



Ngoài tập trung XDTM, huyện Kim Bôi còn chú trọng phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bôi cho biết: "Chúng tôi cấp 1 số máy nghiền, ép, sấy thức ăn cho gà tại 3 xã Kim Truy, Thượng Tiến và Nuông Dăm. Để nâng cao tay nghề và nhận thức cho bà con trong phát triển kinh tế, chúng tôi mở 4 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 85 học viên. Trong đó, 1 lớp trồng cây dược liệu cho 20 học viên tại xã Hùng Tiến, 1 lớp ủ phân vi sinh cho 25 học viên tại xã Sào Báy. Một lớp kỹ thuật chăn nuôi gà hữu cơ cho 20 học viên tại xã Nuông Dăm, 1 lớp nuôi và phòng bệnh cho lợn với 20 học viên tại xã Trung Bì... Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân trồng chanh leo tại xã Nam Thượng, Kim Bình, Đú Sáng, Mỵ Hòa, Kim Sơn. Khảo sát, lựa chọn xã trồng bưởi diễn quy mô 8 ha".

Tận dụng đất đai màu mỡ, cỏ mọc phì nhiêu, huyện Kim Bôi đã tuyên truyền vận động bà con nuôi bò sinh sản.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, huyện Kim Bôi đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng quy hoạch cơ cấu kinh tế vùng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung mở rộng các mô hình cây con giống có lợi thế như: Trồng rau hữu cơ, nuôi trâu bò sinh sản, nuôi dê, nuôi gà thả đồi trồng cây ăn quả có múi… Nhờ thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền vận động, hỗ trợ vốn, giống và khoa học kỹ thuật cho các hộ gia đình, đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tổ hợp tác, hộ gia đình phát triển kinh tế tổng hợp, cho thu nhập cao, ổn định góp phần giảm nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên khá giả, tiến tới làm giàu.

Trạm Y tế được huyện chú trọng xây dựng, tạo điều kiện khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Anh Bùi Văn Hùng, xã Sơn Thủy (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), cho biết: "Từ khi có chương trình XDNTM, đa số các con đường đất trước kia dẫn đến các xóm đều được thay thế bằng những con đường bê tông. Nhờ đó, đã tạo điều kiện cho gia đình tôi cùng nhiều hộ dân trong xã đi lại và vận chuyển hàng hóa tiện lợi. Gia đình tôi trồng bưởi diễn và nuôi vịt, mỗi năm cho thu nhập hơn 130 triệu đồng. Hàng năm đều được các thương lái đánh xe đến tận vườn thu mua nên hầu như không bị ép giá".

Các mô hình chăn nuôi được người dân chú trọng đầu tư, đem lại thu nhập cao.

Ngoài ra, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) còn tập trung hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm nông sản. Huyện tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, để nâng cao năng suất và sản lượng nông nghiệp trên 1 diện tích đất canh tác.

Đường sá ở vùng nông thôn, không ngừng được huyện nâng cấp và mở rộng.

"Nhằm bao tiêu sản phẩm và tăng cao nguồn thu nhập cho bà con nông dân, chúng tôi đang thực hiện 14 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản giữa hộ dân với các HTX, doanh nghiệp với diện tích trên 380 ha, như: Chuỗi cây ăn quả có múi 125 ha tại 5 xã Tú Sơn, Đú Sáng, Bình Sơn, Vĩnh Tiến, Kim Sơn. Chuỗi ngô ngọt 65 ha tại 3 xã Mỵ Hòa, Tú Sơn, Đú Sáng. Chuỗi bí đỏ, mướp đắng, dưa chuột, bí xanh lấy hạt hơn 90ha tại các, Hợp Đồng, Sơn Thủy, Vĩnh Đồng... Đến nay, trên toàn huyện Kim Bôi có diện tích liên kết với doanh nghiệp trên 193ha, liên kết với các hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm khoảng 187 ha. Bước đầu đã hỗ trợ người dân tiếp cận và được hưởng lợi", bà Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Kim Bôi thông tin thêm.

Mô hình trồng bí xanh được người dân trồng phát triển kinh tế.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện được duy trì ổn định. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông luôn được huyện quan tâm triển khai, từng bước được đổi mới. Người dân tích cực tham gia cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đa số các xã trên địa bàn huyện Kim Bôi đều có nhà văn hóa và khu thể thao phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã được chúng tôi tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Duy trì chế độ hoạt động của "nhóm liên gia tự quản" về an ninh trật tự tại các xóm và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, quản lý tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Nhờ chương trình XDNTM, đến nay cuộc sống của bà con nhân dân không ngừng được nâng cao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế gắn với XDNTM, cùng với sự quyết tâm của cả hệ trồng chính trị và sự nỗ lực của chính người dân, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống khoảng 12%. Nếu như năm 2011 thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt vài triệu đồng/người/năm thì đến nay thu nhập của người dân được nâng lên hơn 35 triệu đồng/người/năm. Đây là cơ sở vững chắc để huyện Kim Bôi ngày càng phát triển tiến lên, là huyện cán đích nông thôn mới trong thời gian tới.