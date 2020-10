Nghệ An sẽ thưởng tiền tỉ cho huyện về đích NTM, 80 triệu đồng/sản phẩm OCOP 5 sao

Tỉnh Nghệ An sẽ thưởng "đậm" cho những huyện cán đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 4 sao, 3 sao.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phó chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo đề cương Nghị quyết Quy định một số Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, dự thảo đề xuất hỗ trợ 50% tổng chi phí mua sắm máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm OCOP, nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ 50% tổng chi phí thiết kế, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP đạt sao, nhưng không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.

Đề xuất hỗ trợ 50% tổng chi phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị bảo quản, trang trí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nhưng không quá 300 triệu đồng/điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP.

Đặc biệt về nội dung khen thưởng cũng được đưa vào chính sách với các mức thưởng cho sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 4 sao, 3 sao khá cao.

Theo đó, sản phẩm đạt 5 sao sẽ được thưởng 80 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 4 sao được thưởng 40 triệu đồng/sản phẩm; sản phẩm đạt 3 sao được thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm.

Cho ý kiến kết luận, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND Nghệ An đề nghị Sở NNPTNT chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo đề cương như rà soát lại những quy định về điều kiện hỗ trợ, thủ tục, hồ sơ đảm bảo hợp lý trên nguyên tắc chặt chẽ nhưng tạo thuận lợi cho đối tượng thuộc diện hỗ trợ.



UBND tỉnh cũng thông qua dự thảo đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Về nội dung thưởng trong xây dựng nông thôn mới, với cấp huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới thưởng 1,5 tỷ đồng/thị xã đó để xây dựng công trình phúc lợi.

Với huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thưởng 2 tỷ đồng/huyện để xây dựng công trình phúc lợi.

Với cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, mức thưởng là 3 tỷ đồng/đơn vị.

Đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu mức thưởng lên tới 4 tỷ đồng/đơn vị.

Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh đảm bảo. Dự kiến bình quân một năm khoảng 95,94 tỷ đồng, cả giai đoạn 2021-2025 là 479,7 tỷ đồng.