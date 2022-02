Huyện Sông Mã: Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Ngày từ đầu năm mới - 2022, huyện Sông Mã (Sơn La) đẩy mạnh triển khai các kế hoạch xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Triển khai các kế hoạch XDNTM sau Tết

Trao đổi với PV, ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho cho biết, kết thúc những ngày ăn Tết âm lịch 2022, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và văn phòng điều phối nông thôn mới huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí nông thôn mới. Huyện tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Đề án "lãnh đạo xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2020-2025".

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết, huyện Sông Mã tiếp tục vận động người dân góp sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Hoàng.

Cũng theo ông Lò Văn Sinh, trong năm 2021 vừa qua huyện đã ban hành nhiều văn bản về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện XDNTM trên địa bàn huyện. Trong những ngày đầu xuân năm mới, huyện iếp tục vận động người dân hiến đất, góp công và tổ chức thực hiện sử dụng vốn ngân sách trong xây dựng nông thôn mới hiệu quả và đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại các xã vùng cao. Đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần vật chất cuả người dân được nâng cao hơn.

Bên cạnh việc triển khai chương trình XDNTM, huyện Sông Mã còn đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trồng cây ăn quả trên đất dốc phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong năm vừa qua, huyện Sông Mã đã triển khai thực hiện hàng chục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho 18 xã, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Làm đường giao thông bằng xi măng theo Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND, với tổng số vốn đầu tư lên hàng tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo tổng số đường giao thông nông thôn của huyện Sông mã có 424 tuyên đường với 125,822km.

Nhà văn hóa bản 1 công trình, với tổng vốn đầu tư là 44,67 triệu đồng. Trụ sở UBND xã đạt 1 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Xây dựng được 4 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 46/53 đơn vị. Kết thúc năm học 2020 – 2021, có 1 đơn vị trường được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 1 đơn vị được Thủ tướng tặng bằng khen.

Người dân xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã đang làm đường nông thôn mới. Ảnh: Hà Hoàng.

Tiếp tục phòng chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Theo ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nhận định: Là 1 huyện biên giới còn nhiều khó khăn, chúng tôi luôn quan tâm chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Trong năm qua, chúng tôi đã xoá 255 nhà dột nát, tổng kinh phí thực hiện 17.624 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giàm 4,5%. Công tác bảo quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm. Chủ quyền an ninh biên giới được tăng cường, giữ vững, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tội phạm về trật tự xã hội, công tác đơn thư được chúng tôi chú trọng quan tâm và giải quyết.

uyện Sông Mã có 10.376 ha cây ăn quả, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho 25 Hợp tác xã, cấp 29 mã vùng trồng cho 38/67 Hợp tác xã phục vụ xuất khẩu sang các nước như: Úc, Mỹ, Trung Quốc... đồng thời vượt qua mọi khó khăn của đại dịch Covid-19.

Thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục tập trung nguồn lực và nội lực cho XDTM trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầg phát triển theo hướng đồng bộ, xây dựng diện mạo đô thị đến nông thôn ngày càng đổi thay và khởi sắc hơn. Vừa qua, huyện Sông Mã đã hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã đến năm 2035.

Ngoài ra, huyện Sông Mã cũng chủ động thực hiện hiểu quả kế hoạch năm học, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh Covied-19, thực hiện tốt chủ chương "dừng đến trường, không dừng học" trong giáo dục và đào tạo. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà con các dân tộc trên địa bàn được huyện Sông Mã chú trọng quan tâm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục là điểm quan trọng được huyện quan tâm hàng đầu, góp phần bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân. Từ đó, tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao hiệu quả công tác XDNTM và xoá nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong trong thời gian tới.