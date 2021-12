HĐND huyện Sông Mã (Sơn La): Tổ chức kỳ họp thứ 3, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều nay 16/12, Hội Đồng nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức kỳ họp thứ 3, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Sông Mã; ông Lò Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; ông Phạm Văn Thu – Phó Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã; cùng các đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Mã có diễn biến hết sức phức tạp. Nắm bắt tình hình đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu không đạt (chỉ tiêu trồng rừng).

Sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Trong đó, diện tích gieo trồng đạt hơn 37 ha. Cây lương thực có hạt ước đạt hơn 17ha, cây lấy củ có bột đạt 7.525 ha; diện tích cây ăn quả các loại không tính diện tích cây sơn tra đạt 10.203 ha (nhãn 7.430 ha, xoài 1.800 ha, cây ăn quả khác 973 ha) đạt 102% kế hoạch. Diện tích trồng mới Trong đó trồng mới 521 ha (nhãn 148 ha, xoài 280 ha, cây ăn quả khác 57 ha). Tổng đàn gia súc, gia cầm là 1.232 nghìn con, trong đó trâu hơn 12 nghìn con, bò 52,7 nghìn con, lợn trên 2 tháng tuổi 87 nghìn con; dê hơn 17 nghìn con, ngựa 105 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 11 nghìn tấn…

Hội Đồng nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức kỳ họp thứ 3, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: Hà Hoàng.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm triển khai thực hiện. Tổ chức trực 24/24 giờ/ngày bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô niên vụ 2020 - 2021. Tổ chức lễ phát động trồng, bảo vệ cây phân tán dịp tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2021, kết quả toàn huyện trồng được trên 50 nghìn cây phân tán các loại. Phát hiện, lập biên bản 21 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó xử lý hình sự 1 vụ, xử lý hành chính 20 vụ, xử phạt hơn 136 triệu đồng. Ngoài ra, công tác xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai đồng bộ, duy trì 2 xã (Chiềng Khương, Chieng Sơ) đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã 8 - 9 tiêu chí, 13 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí. Trong năm 2021 đạt thêm 14 tiêu chí tại các xã, bình quân đạt 11,89 tiêu chí xã.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Sông Mã phát triển cơ bản ổn định, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện cả năm: Điện phát ra của các nhà máy thủy điện trên địa bàn ước thực hiện 130 triệu KWh, điện thương phẩm ước thực hiện 51,2 triệu KW/h; nước máy thương phẩm 0,64 triệu m3, gạch đất nung 31 triệu viên, đạt 100% kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.030 tỷ đồng. Huyện chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường được 136 vụ, phát hiện, xử lý vi phạm 78 vụ, tịch thu, tiêu hủy và xử phạt hành chính 281,8 triệu đồng. Xây dựng phương án đảm bảo các mặt hàng thiết yếu trong công tác phòng chống dịch Covi-19.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 3. Ảnh: Hà Hoàng.

Báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND lần thứ 3, ông Lò Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 875.893,6 triệu đồng bằng 118% dự toán tỉnh giao, bằng 113,4% HĐND huyện quyết nghị. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn huyện Sồng Mã ước đạt 105 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt 857.176 triệu đồng, bằng hơn 117% so với dự toán tỉnh giao, hơn 113% so với dự toán HĐND huyện quyết nghị. Tổng số dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021 là 45 dự án. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước là 91.468,5 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày báo cáo 60.424,3 triệu đồng, đạt 66,1% kế hoạch…

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 21 trường hợp, với tổng diện tích 2.828,6 m2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 15 trường hợp, với tổng diện tích 27.407,8 m2. Tổ chức đấu giá thành công 36 lô đất, tổng giá trị 24.073,8 triệu đồng. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 82 thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 2 khu phía tây Sông Mã, thị trấn Sông Mã. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp tự ý san lấp đất, xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp đã xử lý được 25 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 82 triệu đồng.

Ông Lò Văn Sinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: Hà Hoàng.

Bên cạnh đó văn hoá – xã hội, Giáo dục và đào tạo được huyện chú trọng đầu tư và nâng cao chất lượng. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân tiếp tục được huyện chú trọng, quan tâm; thực hiện khám cho 78.586 lượt bệnh nhân. Công tác phòng, chống dịch Corid 19 được huyện tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt. Huyện đã thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện, tổ chức thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo công tác phòng chống Covi-19 hàng ngày.

Huyện Sông Mã thành lập 8 khu cách ly cấp huyện với 136 phòng quy mô, cấp bản 406 khu cách ly quy mô 2.030 phòng. Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời các biện pháp để khống chế dịch, qua đó tình hình dịch trên địa bàn huyện đến nay vẫn được khống chế ổn định. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng xe lưu động dọc 4 tuyến đường chính của huyện. Căng băng rôn vượt đường, lắp đặt các Pano, Poster tại các điểm đông dân cư tập trung trong địa bàn huyện để người dân chung tay phòng chống dịch.

Các đại biểu đang nghiên cứu tờ trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 4,54% so với năm 2020. Huyện tổ chức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại các xã, kết quả đã xóa được 255 nhà. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp và kế hoạch để đưa kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển hơn, góp phần xoá đói giảm nghèo và tăng nguồn thu nhập cho người dân.

Kế hoạch và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện Sông Mã dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, có tổng số 17 chỉ tiêu. Trong đó 7 chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, 7 chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội, 3 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường. Định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới, tập trung sản xuất lương thực, thực phẩm theo quan điểm sản xuất hàng hóa. Phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Duy trì, mở rộng các chuỗi sản xuất, đề nghị Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I cấp bổ sung mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động xây dựng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Năm 2022 phát triển đại gia súc đạt hơn 65 nghìn con. Tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng, chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ nâng độ che phủ của rừng lên 40,7%. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại, trốn thuế; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 188,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Sông Mã năm 2021 giảm 4,54% so với năm 2020. Ảnh Hà Hoàng.

Thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Sông Mã một cách toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học. Duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia. số trạm y Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Duy trì 100% tế có đủ điều kiện hoạt động, 16/19 xã, thị trấn có bác sỹ. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống Covi-19 theo chỉ đạo hướng dẫn, của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn huyện. - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% so với năm 2021. Xây dựng, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn xung yếu, chủ động giải quyết có hiệu quả những nhân tố có thể gây mất ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Củng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trên địa bàn huyện. Tổ chức nắm bắt tình hình, phát hiện và đấu tranh ngăn ngừa mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy. Xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Mường Ét nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Đa số các đại biểu đều nhất trí với các tờ trình được đưa lên trong kỳ họp HĐND huyện. Ảnh: Hà Hoàng.

Kết luận kỳ họp, Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Sông Mã đề nghị: UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về các tờ trình đã được thông qua. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đạt kết quả tốt…