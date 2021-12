Nông thôn Tây Bắc: Huyện Sông Mã có trên 10.200ha cây ăn quả

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa tổng kết năm nông nghiệp, nông thôn 2021 với nhiều kết quả đáng mừng...

Huyện Sông Mã bứt phá trong đại dịch Covid-19

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất nông sản trên địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La) gặp nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự chủ động, nỗ lực của người dân và các HTX, nông nghiệp huyện Sông Mã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 37.133 ha, bằng 102,6% kế hoạch, tăng 3,9% so với năm 2020; sản lượng lương thực toàn huyện đạt 70.951 tấn, tăng 3,8% so với năm 2020; diện tích cây ăn quả đạt 10.203 ha, sản lượng ước đạt trên 87.200 tấn.

Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022 đã thu hút nhiều đại biểu tham dự. Ảnh: Hà Hoàng.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Sông Mã đã tiêu thụ được 71.057 tấn nhãn, 11.962 tấn xoài, 210 tấn mận, tổng giá trị hàng hóa ước đạt trên 995 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện đạt 1,23 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 11,3 nghìn tấn. Lĩnh vực lâm nghiệp được quan tâm triển khai; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Hoàng.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp tiêu thụ, sơ chế, chế biến nhãn niên vụ 2022; phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến Doveco Sơn La; công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới…

Ông Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị tổng kếttổng kết nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Hà Hoàng.

Định hướng năm 2022, huyện Sông Mã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tập trung cải tạo, thâm canh diện tích cây ăn quả hiện có gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho người dân; triển khai phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản. Ảnh: Hà Hoàng.

Những nét nổi bật trong SX nông nghiệp của huyện Sông Mã

Tại Hội nghị, ông Lò Văn Sinh, Phó Bí thư huyện Sông Mã, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Để giúp cho các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xoài nhãn và các loại cây ăn quả khác. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động trong các khâu từ sản xuất đến thu hái, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với HTX đưa sản phẩm tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP tại chương trình diễn tập khu phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập A3 của quân khu 2. Đưa sản phẩm nông nghiệp tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn Việt Nam, do Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công thương tổ chức. Chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký danh mục sản phẩm tham gia chương trình "mỗi xã 1 sản phẩm OCOP".

Các đại biểu tham quan các sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, hiện toàn huyện có 4 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt 3 sao (xoài sấy dẻo HTX Toàn Thắng, long nhãn HTX Bảo Minh, thịt trâu khô hun khói hộ kinh doanh Đức Anh; 1 sản phẩm đạt 4 sao như: Mật ong Quyết Thắng HTX nuôi ong mật Sông Mã.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hà Hoàng.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nông nghiệp, nông thôn của huyện.