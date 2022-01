Huyện Sông Mã (Sơn La): 10 kết quả KT-XH nổi bật năm 2021

Năm 2021, dù dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp nhưng huyện Sông Mã đã đoàn kết nỗ lực vượt qua thử thách, đạt 10 kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH.

Huyện Sông Mã thu ngân sách đạt 100 tỷ đồng

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, nhất là ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân trên cả nước nói chung và huyện Sông Mã nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La; cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tố chức chính trị - xã hội, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và bà conn các dân tộc huyện Sông Mã đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên kinh tế của huyện Sông Mã vẫn tiếp tục phát triển khá. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thông tin: Là 1 huyện biên giới giáp biên với nước Cộng hoà dân chủ nhân dần Lào, có đa số là đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, địa hình đồi núi hiểm trở, cuộc sống của người dân phụ thuộc vào nông nghiệp là chủ yếu, cùng với đó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thông chính trị, kinh tế của huyện trong năm qua tiếp tục phát triển khá, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 100 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư đạt 100%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Sông Mã nhận định: Trong năm vừa qua, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp nhưng huyện đã đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt 10 kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: Hà Hoàng.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Sông Mã, hoạt động thương mại dịch vụ được duy trì ổn định, công tác xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh dịch Covid -19 được quan tâm, đẩy mạnh. Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu sản phẩm 'nhãn Sơn La", xây dựng chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Mã được các cấp lãnh đạo quan tâm, đẩy mạnh. Người dân đã tham gia góp công, hiến đất chunng tay cùng địa phương xây dựng đường, trường, trạm y tế. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong năm 2021, huyện Sông Mã đã có 10.376 ha cây ăn quả, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho 25 Hợp tác xã, cấp 29 mã vùng trồng cho 38/67 Hợp tác xã phục vụ xuất khẩu sang các nước như: Úc, Mỹ, Trung Quốc... đồng thời vượt qua mọi khó khăn của đại dịch Covid-19. Người dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch, chế biến, tiêu thụ 83.228 tấn quả các loại: Mận 210 tấn, xoài 11.962 tấn, nhãn 71.056 tấn, giá trị đạt 995.405 triệu đồng. Toàn huyện có 2.762 lò chế biến long nhãn, trong đó có 478 lò sấy hơi nhiệt phục vụ xuất khẩu; 2 kho lạnh và 5 container bảo quản nhãn quả tươi.

Ông Lò Văn Sinh Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, để đưa kinh tế của huyện vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện tổ chức đoàn thường xuyên xuống các bản, các xã nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của người dân, để kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi tại các xã trên địa bàn huyện. Ảnh: Hà Hoàng.

Cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân được chú trọng quan tâm

Thời gian qua, kết cấu hạ tầng tiếp tục được huyện Sông Mã quan tâm đầu tư, phát triền theo hướng đồng bộ, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Huyện hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã đến năm 2035; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu 6, khu 9, khu Hưng Mai thị trấn Sông Mã; thông qua đồ án quy hoạch Chiềng Khương đến năm 2040. Tạo quỹ đấu giá sử dụng đất 46 thửa, thu 35.328 triệu đồng. Cùng với đo, huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng 13 dự án, đang thi công 13 dự án. Một số công trình kỷ niệm 70 năm thành lập huyện được triển khai thi công như: Vườn hoa cây xanh Quyết Thắng, cầu cứng qua Sông Mã, khởi công xây dựng sân vận động huyện, công viên cây xanh bờ kè Sông Mã… đang được đầu tư xây xây dựng.

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La luôn nỗ lực phát huy lợi thế sẵn có, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Huyện tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trongxây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc và giàu đẹp. Ảnh: Hà Hoàng.

Huyện Sông Mã chủ động thực hiện hiểu quả kế hoạch năm học, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh Covied-19, thực hiện tốt chủ chương "dừng đến trường, không dừng học" trong giáo dục và đào tạo. Kết quả phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, chất lượng giáo dục được nâng lên, xây dựng được 4 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 46/53 đơn vị. Kết thúc năm học 2020 – 2021, có 1 đơn vị trường được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 1 đơn vị được Thủ tướng tặng bằng khen.

Công tác xây dựng các thương hiệu OCOP luôn được lãnh đạo huyện Sông Mã đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà con các dân tộc trên địa bàn, được huyện Sông Mã chú trọng quan tâm. Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp huyện; 19 sở chỉ huy phòng chống dịch cấp xã; 550 tổ Covid-19 cộng đồng. Bên cạnh đó, huyện thành lập 8 khu cách ly tập trung cấp huyện, 18 khu điều trị F0 với mức thu dung 900 bệnh nhân. Thực hiện đồng loạt chiến dich tiêm vắc xin cho người dân trên toàn huyện, hỗ trợ 518 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 626 triệu đồng.

Cùng với đó, phong trào thể dục thể thao "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại các xã trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị đất nước, của tỉnh, huyện. Bình xét và công nhận 165 bản, tổ dân phố văn hoá, 157 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá. Huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất và tinh thầng của nhân dân; đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách xã hợi hơn 59 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giàm 4,5%.

Sông Mã được mệnh danh là thủ phũ nhãn, nhờ trồng nhãn mà hàng nghìn hộ dân có cuộc sống khấm khá. Ảnh: Hà Hoàng.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố

"Trong năm qua, công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là 1 trong 3 đột phá của huyện, xoá 255 nhà dột nát, tổng kinh phí thực hiện 17.624 triệu đồng. Chúng tôi đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên toà huyện. Cải cách hành chính luôn được chúng tôi quan tâm thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua kiểm tra hành chính, công vụ 38/38 cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; 100% cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản dưới dạng hình thức điện tử, quản lý, xử lý văn bản trên hệ điều hành"- ông Lò Văn Sinh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thông tin.

Sông Mã là huyện biên giới có đa số là đông bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trình độ dân trí còn thấp, địa hình núi cao hiểm trở, đa số người dân sống dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, vì vậy thời gian qua huyện đã xác định công tác tuyên truyền, vận động cần tiên phong đi đầu, để khuyến khích và khơi gợi sức dân chung tay cùng chính quyền XDNTM. Ảnh: Hà Hoàng.

Là 1 huyện biên giới giáp với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, những năm qua huyện Sông Mã luôn thực hiện tốt công tác bảo quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ quyền an ninh biên giới được tăng cường, giữ vững, tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập phòng chống lũ bão, phòng chống cháy rừng cấp xã được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tội phạm về trật tự xẫ hội, công tác đơn thư được huyện Sông Mã chú trọng quan tâm và giải quyết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân huyện Sông Mã cho biết, bên cạnh công tác an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được huyện coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã kết nạp 324 đảng viên, thực hiện 4 bí thư đảng uỷ, 4 Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Thành lập 1 chi bộ doanh nghiệp, 2 chi bộ Hợp tác xã, tăng 26 chi bộ bản có chi uỷ, nâng tổng số chi bộ bản, tổ dân phố có chi uỷ lên 230/411 chi bộ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền cho 445 bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố đạt 100%... Ngoài ra, trong năm 2021 huyện còn tổ chức 20 cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền huyện, xã với người dân. Bằng những việc làm thiết thực, huyện đã năm bắt được tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn và đề ra các giải pháp phù hợp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã Hội tại địa phương. Trong năm mới Nhâm Dần 2022, huyện sẽ tiếp tục phát huy nội lực trong nhân dân, sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả, đồng bộ để đưa nền kinh tế của huyện và thu nhập của nhân dân ngày càng phát triển, giàu mạnh.