Yên Châu chú trọng nâng cao giá trị thu hoạch trên 1 ha đất

Sản xuất nông nghiệp ở huyện Yên Châu (Sơn La) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

Nông nghiệp Yên Châu đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2021, huyện Yên Châu có tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.272 tỷ đồng, bằng 100,9% so với kế hoạch, tăng 5,6% so với năm 2019; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt đạt 49 triệu đồng.

Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều bước tiến. Năm vừa qua, huyện có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: có 11 chỉ tiêu về trồng trọt , 5 chỉ tiêu về chăn nuôi, 3 chỉ tiêu về lâm nghiệp, 2 chỉ tiêu về thủy sản, 3 chỉ tiêu về phát triển nông thôn...

Người dân huyện Yên Châu đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất.(Ảnh: Phạm Hoài)

Những năm gần đây, người dân các xã, bản từ vùng thấp đến vùng cao của huyện Yên Châu đã có những đổi thay tích cực về nhận thức. Thay vì sản xuất tự cung, tự cấp như trước, người dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cung cấp cho thị trường nhiều tỉnh, thành trong nước.

Năm qua, huyện đã tổ chức 31 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật khuyến nông, thú y cho các hội nông dân với 971 lượt người tham gia. Xây dựng được 2 mô hình tại xã Mường Lựm (mô hình trồng kỹ thuật thâm canh khoai tây gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, quy mô 10 ha và mô hình chăn nuôi vịt bầu, quy mô 600 con); hướng dẫn các Hợp tác xã (HTX) thực hiện quy trình và đề nghị cấp chứng nhận VietGAP cho 120,7 ha cây ăn quả, nâng tổng số diện tích cây trồng được cấp chứng nhận VietGAP trên địa bàn huyện lên 675 ha (cây ăn quả 662 ha; rau 13 ha).

Hiện nay trên địa bàn huyện có 59 HTX, trong đó năm 2021, thành lập mới 5 HTX theo luật HTX 2012 về sản xuất kinh doanh rau, quả, chăn nuôi, dịch vụ vật tư nông nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Châu có 662ha diện tích cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP .(Ảnh: Phạm Hoài)



Yên Châu đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tái cơ cấu nông nghiệp

Công tác phát triển hệ thống thủy lợi, quản lý, sử dụng các hồ chứa nước trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. Đến nay hệ thống công trình thủy lợi đã đảm bảo nước tưới chủ động cho 3.161,45 ha; trong đó diện tích tưới lúa 2 vụ là 1.900,57 ha; cấp nước tưới rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ đông là 491,74 ha; cấp nước các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu 687,67 ha; nuôi trồng thủy sản 81,47 ha.



Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, tạo chuyển biến về nhận thức đối với các cấp, các ngành và nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới; bình quân đạt 13,07 tiêu chí/xã; tăng 0,5 tiêu chí so với năm 2020. Đặc biệt, chương trình đã khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tự giác tham gia của người dân và cộng đồng dân cư. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, văn minh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa tới các tổ chức, cá nhân và các địa phương. Đến nay, Yên Châu có 6 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 3 và 4 sao cấp tỉnh.

Sản phẩm chuối sấy giòn Yên Châu là một trong những sản phẩm OCOP của huyện. (Ảnh: Phạm Hoài)

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Châu: Năm 2021, huyện Yên Châu còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai xảy ra như: Rét hại, mưa lũ, mưa đá, gió lốc, sạt lở… đã gây ảnh hưởng đến nhà cửa, giao thông, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của huyện. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự vào cuộc đồng bộ của các phòng ban chuyên môn, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các Sở, ban ngành của tỉnh, sản xuất nông nghiệp và phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển với tốc độ khá, theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Thời gian tới, Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các tiềm năng lợi thế; tổ chức lại sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, qua đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển nền kinh tế trên địa bàn huyện Yên Châu.