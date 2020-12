Trồng giống cam “khổng lồ” theo tiêu chuẩn VietGAP, thu đến đâu bán hết đến đó

Nhờ trồng giống cam “khổng lồ” theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi khi đến vụ, ông Vinh thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Vụ cam năm nay, ông Vinh thu được khoảng 100 triệu đồng.

Mô hình trồng cam "khổng lồ" theo tiêu chuẩn VietGAP mà chúng tôi nói đến là của lão nông Cầm Duy Vinh, bản Hua Mường (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Vườn cam của ông Vinh được trồng tại bản Tặc Tè, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vinh kể: Đây là giống cam được người dân bản Nà Mòn trồng cách đây khoảng 30 năm. Người dân cũng không biết giống cam này có nguồn gốc từ đâu và ai đã mang về trồng ở mảnh đất này. Cam được trồng đầu tiên ở bản Nà Mòn, vì lẽ đó nên được gọi là cam Nà Mòn.

Ông Vinh cho hay: Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong khâu chăm sóc nên diện tích cam Nà Mòn của gia đình luôn phát triển tốt.

Theo ông Vinh, đầu những năm 2000, khi ông còn làm cán bộ khuyến nông, bản Nà Mòn chỉ có vài cây cam cổ thụ. Chẳng là những năm đó, người dân Nà Mòn trồng ngô, lúa, sắn là chính. Mặc dù, cam Nà Mòn thời đó cho quả to, mọng nước, thơm ngon, vỏ dễ bóc, nhưng do chưa được giá như bây giờ nên bà con bỏ bê không chăm sóc mà để cho cây phát triển tự nhiên. Do vậy, số lượng cây càng ngày càng ít đi.

Ông Vinh cho biết: Việc trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP không những góp phần nâng cao giá trị cho quả cam Nà Mòn mà còn bảo vệ được môi trường.

Là cán bộ khuyến nông nên ông Vinh được đi nhiều vùng để tham quan các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả ở nhiều địa phương. Sau những lần đi như vậy, ông Vinh được tận mắt nhìn thấy những vườn cây ăn trái cho thu nhập từ hàng trăm đến cả tỷ đồng mỗi năm. Và điều đặc biệt là những vườn cây trái đó được tạo nên từ chính những đôi bàn tay cần cù, chịu khó của người nông dân.



Theo ông Vinh, trồng cam Nà Mòn theo tiêu chuẩn VietGAP, gia đình chỉ dùng phân bón hữu cơ và các loại thuốc BVTV vi sinh.

Ông Vinh tích cực học hỏi kỹ thuật chăm sóc, kinh nghiệm trồng cây ăn quả từ những mô hình kinh tế đã tham quan. Theo đó, những cách làm hay, sáng tạo tiếp thu được, ông Vinh đều ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ mang theo mình.

Vào cuối năm 2015, đầu năm 2016, tỉnh Sơn La ban hành chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Hưởng ứng chủ trương đó, gia đình ông Vinh tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi đất trồng cây lương thực sang trồng cây ăn quả. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật học hỏi được, ông Vinh cùng một số hộ dân bản Nà Mòn thực hiện giâm cành, chiết cành đối với cây cam Nà Mòn cổ thụ.

Trồng cam theo quy trình VietGAP là hướng phát triển bền vững cho cây cam, góp phần xây dựng thương hiệu cho cam Nà Mòn.

Ông Vinh chia sẻ: Đến nay, gia đình tôi đã trồng được 700 gốc cam Nà Mòn. Trong đó, hơn 100 cây đã cho thu hoạch. Từ đầu năm 2020 đến nay, tôi xuất bán được trên 3 tấn quả. Cây cam Nà Mòn cho quả to, trung bình nặng từ 5 lạng trở lên, đặc biệt có những quả nặng từ 7 lạng – 8 lạng, quả thơm ngon, vị ngọt, mọng nước. Nhờ những ưu điểm đó, với giá bán 30.000 đồng/kg cũng không đủ để cung ứng cho khách hàng. Vụ cam năm nay, tôi thu được khoảng 100 triệu đồng.

Người dân bản Nà Mòn gọi cam Nà Mòn là giống cam cho quả khổng lồ, bởi chỉ với 2 quả đã nặng 1kg.

"So với các loại cam khác, cam Nà Mòn rất ít sâu bệnh. Khi cam Nà Mòn có độ tuổi từ 7 năm – 8 năm, trung bình mỗi cây cho thu từ 1,5 tạ đến 2 tạ quả. Với giá bán 30.000 đồng như bây giờ, một cây cam Nà Mòn đã cho thu nhập từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Với 700 gốc cam Nà Mòn hiện có, vài năm nữa khi cây cho thu hoạch rộ, chỉ cần một cây cho 50 kg quả, mỗi năm tôi sẽ thu được khoảng 35 tấn quả và đạt doanh thu 1 tỷ đồng", ông Vinh nhận định.



Chia sẻ kỹ thuật trồng cam Nà Mòn, ông Vinh tiết lộ: Bên cạnh việc bón phân, phòng trừ sâu bệnh, cần cắt tỉa cành, tạo tán, cắt bỏ đi những quả nhỏ, bị sẹo, chỉ giữ lại những quả to, đẹp. Việc làm này sẽ giúp cây tập trung cung cấp chất dinh dưỡng cho những quả to, nhằm đảm bảo chất lượng cho quả.

Những trái cam Nà Mòn chín mọng, cho mẫu mã đẹp của ông Vinh.

Ông Vinh cho biết: Đầu năm 2020, hưởng ứng chủ trương làm nông nghiệp sạch, an toàn của tỉnh Sơn La và huyện Sốp Cộp, tôi đã mạnh dạn tham gia HTX Nông nghiệp Nậm Ban (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp). Tham gia HTX, gia đình tôi được cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân huyện, xã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trồng cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ khi áp dụng phương thức thâm canh theo quy trình VietGAP, gia đình tôi chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục và dùng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ sinh học chăm sóc cho cây. Nhờ vậy, cam Nà Mòn của gia đình tôi được khách hàng biết đến nhiều hơn, chất lượng, giá cả cũng từng bước được nâng cao.