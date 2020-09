Thực hư chuyện lạm thu một số khoản quỹ ở Tạ Bú

Vừa qua, có thông tin về chuyện lạm thu một số khoản quỹ ở xã Tạ Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt đã vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Quàng Văn Sương – Bí thư Đảng ủy xã Tạ Bú, cho biết: "Từ năm 2017 – 2019, xã Tạ Bú vẫn triển khai thu quỹ an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Sở dĩ chúng tôi vẫn triển khai thu loại quỹ này là vì, xã chưa cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc bãi bỏ thu loại quỹ này. Nếu biết việc thu quỹ an ninh – quốc phòng là không đúng quy định thì xã đã không triển khai thu tới các bản trên địa bản. Từ năm 2012, xã Tạ Bú bắt đầu triển khai thu quỹ an ninh – quốc phòng theo Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La, ngày 19/09/2012 về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Khi biết thông tin HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số Nghị quyết đã ban hành trước đó, trong đó có nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND quy định về mức mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh, cấp uỷ, chính quyền đã trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, giải thích và trả lại tiền cho bà con.

Cứ nghĩ Nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực, nên từ năm 2017 – 2019, xã vẫn tiếp tục triển khai thu quỹ quốc phòng – an ninh. Sau này, chúng tôi mới biết, ngày 03/08/2016, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số Nghị quyết đã ban hành trước đó, trong đó có nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND quy định về mức mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La".

Cũng theo ông Sương, ngay sau khi biết việc thu quỹ quốc phòng – an ninh là không đúng quy định, xã Tạ Bú đã khẩn trương khắc phục. "Khi nhận ra việc thu quỹ quốc phòng – an ninh trái quy định, xã Tạ Bú đã trả lại tiền cho người dân thông qua các trưởng bản. Huyện cũng đã chỉ đạo rất sát sao vấn đề này. Sau sự việc này, xã Tạ Bú đã tổ chức họp và nghiêm tục kiểm điểm, rút kinh nghiệm" - ông Sương nhấn mạnh.

Ông Quàng Văn Sương (trái) – Bí thư Đảng ủy xã Tạ Bú làm việc với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt.

Ông Cà Văn Ngọc – Chủ tịch UBND xã Tạ Bú, cho hay: "Từ năm 2017 – 2019, xã Tạ Bú vẫn triển khai thu quỹ quốc phòng – an ninh như những năm trước. Chúng tôi thu quỹ quốc phòng – an ninh là để phục vụ vào công việc chung của xã như: Chi cho công tác tuyển quân, chi cho công tác chuyển hóa địa bàn, chi đảm bảo anh ninh trật tự... Chúng tôi cũng đã khắc phục việc này bằng cách trả lại tiền cho người dân trong xã".

Cũng như nhiều hộ dân khác trong xã, gia đình ông Lò Văn Đại, bản Tạ Bú (xã Tạ Bú, huyện Mường La) phải nộp quỹ quốc phòng – an ninh cho xã nhiều năm liền.

"Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong bản đóng quỹ quốc phòng – an ninh của xã từ nhiều năm rồi. Mới đây, trưởng bản thông báo cho các hộ dân trong bản ra nhà văn hóa bản để nhận tiền. Lúc đầu, chúng tôi cũng không biết là tiền gì. Ra tới nơi, chúng tôi được trưởng bản giải thich, đây là tiền quỹ quốc phòng – an ninh mà người dân trong bản đã nộp từ năm 2017 – 2019. Nhà nước không thu loại quỹ này nữa nên xã trả lại số tiền đã thu cho người dân. Người dân chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi về việc này" – ông Đại vui vẻ nói.

Đối với việc thu quỹ để sửa cầu treo Tạ Bú, ông Sương thông tin: "Cầu treo bản Tạ Bú được xây dựng từ nhiều năm trước, đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân không thể đi lại. Xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng của người dân kiến nghị, đề xuất qua các lần tiếp xúc cử tri, xã Tạ Bú đã họp bàn, thống nhất sửa cầu treo để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Trên cơ sở đó, từ năm 2018, xã Tạ Bú đã tiến hành thu tiền của người dân để sửa cầu. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của huyện Mường La về việc thu tiền của người dân để sửa cầu treo là không đúng với các quy định của pháp luật, xã đã trả lại tiền cho người dân".

"Có những việc làm chưa đúng nhưng chúng tôi đã nhận ra cái sai của mình và khắc phục kịp thời. Rất cảm ơn công luận đã vào cuộc để làm rõ vấn đề, chung ta cùng xây dựng quê hương chúng tôi phát triển" – ông Sương tâm sự như vậy.