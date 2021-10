Nông thôn Tây Bắc: Hỗ trợ phụ nữ xoá nghèo, làm giàu

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… giúp phụ nữ vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La xoá nghèo, làm giàu

Không để phụ nữ Nông thôn Tây Bắc tụt hậu

Thực hiện phong trào thi đua "Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" và "Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" ở vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La đã có nhiều khởi sắc.

Hàng năm, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Sơn La đã tổ chức khảo sát đời sống, đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời và thống kê số hộ phụ phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, chủ động khai thác các nguồn lực, nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển giao hoa học kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Mô hình trồng nhãn ở vùng Nông thôn Tây Bắc của chị Đinh Thị Chung (bản Thanh Yên, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La) cho thu nhập cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn làm tốt công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn. Với sự quyết tâm và sáng tạo trong triển khai, Hội đã hỗ trợ thành lập 18 Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, đứng thứ nhất so với các tỉnh trong khu vực và thứ 8 của cả nước; 679 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vốn giống cây trồng, vật nuôi.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La cũng phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, triển khai dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch" với 11.805 phụ nữ được hưởng lợi, số phụ nữ tăng thu nhập là 7.885 tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

Nhờ được vay vốn phát triển sản xuất, chị Và Thị Máy, bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu đã mạnh dạn đầu tư nuôi dê. Nhờ đó, cuộc sống chị Máy đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Ảnh: Tuệ Linh.

Tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 124 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo trị giá hơn 3 tỷ đồng, trao tặng 664 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 790 triệu đồng. Các cấp Hội cũng làm tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng với đó, phong trào tiết kiệm trong hội viên phụ nữ luôn được quản lý chặt chẽ, đáp ứng được nhu cầu thiết thân, qua đó ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia và số dư tiết kiệm ngày càng tăng. Ngoài ra, Hội còn tích cực phối hợp với ngành chức năng triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm" và đã đào tạo nghề cho hơn 9.712 chị.

Hội Phụ nữ xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu đoàn kết giúp nhau trồng chè theo hướng hàng hoá để nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Giúp Phụ nữ vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La bứt phá

Chị Lừ Thị Sáư, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, cho biết: Chi hội đã xây dựng Quỹ tiết kiệm để hỗ trợ hội viên vay vốn mua cây giống, con giống và trong các buổi sinh hoạt Hội, hội viên sẽ trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế; hội viên cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Tới đây Chi hội sẽ vận động thành lập một hợp tác xã để tiêu thụ nông sản giúp hội viên.

Với các hoạt động cụ thể, thiết thực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh Sơn La đã phát huy nội lực của phụ nữ, động viên phụ nữ tự lực vươn lên vượt khó, thoát nghèo và làm giàu.

Chị Phạm Thị Tuyết (áo xanh), Chi hội trưởng Hội phụ nữ bản tái định cư Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Đinh Thị Hiền, Chi hội Phụ nữ bản Mé, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, chia sẻ: Trước đây kinh tế gia đình dựa vào trồng lúa, ngô nhưng năng suất không cao. Nhờ sự quan tâm, giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã giúp tôi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, bản thân tôi cũng được tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, tôi đã áp dụng kiến thức vào thực tiễn để chăn nuôi cá sạch với diện tích 1.000 m2, trồng 4.000 m2 cây ăn quả. Từ mô hình kinh tế này, gia đình tôi đã có thu nhập hơn 100 triệu đồng một năm, cuộc sống gia đình cũng khấm khá hơn trước và đã xây dựng được một căn nhà mới khang trang hơn.

Trao đổi với PV, Bà Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, thông tin: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ sở hội, hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục củng cố xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; khai thác, quản lý, giám sát thực hiện các nguồn vốn vay có hiệu quả; phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, để chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên, phụ nữ của tỉnh Sơn La sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.