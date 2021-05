Thành phố Sơn La: Tưng bừng chào đón ngày hội lớn

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Giang, Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La cho biết: Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị cho bầu cử và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được chúng tôi triển khai quyết liệt và đồng bộ. Hiện 15 điểm bầu cử trên địa bàn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời chúng tôi phối hợp với ngành y tế, lực lượng công an ban hành kế hoạch đảm bảo y tế và an ninh cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Qua đó, đảm bảo cho 100% cử tri đi bỏ phiếu an toàn trong ngày bầu cử sắp tới.