Hiệu quả từ máy CDM tại chi nhánh Agribank Phù Yên

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, gia tăng các tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của khách hàng, đầu tháng 2/2021, Agribank chi nhánh Phù Yên, tỉnh Sơn La đã đưa vào sử dụng máy gửi - rút tiền tự động AUTOBANK (CDM) đặt tại trung tâm thị trấn Phù Yên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Agribank chi nhánh Phù Yên cho biết: Cùng với thành phố, huyện Mai Sơn, huyện Thuận Châu, chi nhánh Agribank Phù Yên đã được trang bị máy CDM. Bởi, đây là địa bàn có lượng khách hàng giao dịch bằng tiền mặt khá nhiều. Ngoài người dân trên địa bàn, Phù Yên còn có lượng khách vãng lai từ các nơi khác như Phú Thọ, Hà Nội nên phát sinh nhiều giao dịch lớn, khách hàng dùng thẻ ATM nhiều. Hiện, Agribank Phù Yên có 4 máy ATM và 1 máy CDM, đáp ứng nhu cầu giao dịch cho khoảng 20.000 thẻ ATM của khách hàng.

Có CDM khách hàng có thể gửi tiền bất cứ lúc nào

CDM là máy gửi tiền tự động (Autobank) hay còn gọi là ATM đa chức năng, với tính năng như những giao dịch viên ngân hàng điện tử. Những giao dịch ngân hàng thông thường của khách hàng sẽ được thực hiện ngay tại máy CDM này mà không phải trực tiếp vào bên trong quầy gặp giao dịch viên. Ngoài các tính năng như máy ATM thông thường thì CDM còn được trang bị thêm những tính năng nổi bật như: Gửi tiền mặt vào tài khoản và mở tài khoản tiền gửi trực tuyến (gửi tiền tiết kiệm).

Cán bộ chi nhánh Agribank Phù Yên hướng dẫn cách sử dụng máy CDM cho khách hàng.

Đây là một trong những bước tiến mới của Agribank trong chiến lược tự động hóa các giao dịch ngân hàng, gia tăng tiện ích và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mà Agribank đang hướng đến được đông đảo khách hàng trải nghiệm, đón nhận và sử dụng thường xuyên. Với máy CDM khách hàng có thể sử dụng được hầu hết các dịch vụ thanh toán như: Chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nộp ngân sách Nhà nước, sao kê dư nợ thẻ tín dụng, đăng ký SMS banking…Việc sử dụng đơn giản, tiện lợi nên được nhiều khách hàng lựa chọn.

Khách hàng trực tiếp thực hiện các giao dịch tại CDM mà không cần đến nhân viên ngân hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong việc sử dụng ngân sách của mình. Để giao dịch tại CDM, khách hàng chỉ cần phát hành thẻ ghi nợ của Agribank và thực hiện các giao dịch như giao dịch tại ATM. Máy CDM chấp nhận các loại mệnh giá gửi tiền từ 50.000 đến 500.000 đồng. Hạn mức gửi tiền tối đa 200 tờ/lần (tương đương mức nhiều nhất là 100 triệu đồng/lần), tối thiểu 1 tờ/lần (tương đương mức ít nhất là 50.000 đồng/lần) và không giới hạn số lần giao dịch trong ngày.

Anh Mùi Văn Thuân (áo đỏ) phấn khởi khi được cán bộ chi nhánh Agribank Phù Yên giới thiệu về những tiện ích mà máy CDM mang lại cho khách hàng.

Máy CDM không nhận tiền trong các trường hợp: Tiền giả, ngoại tệ; tiền bị gấp, nhăn, cong; tiền bị cột dây và còn nguyên bó; tiền lẫn vật lạ như kim loại, giấy; tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Sau khi được cán bộ chi nhánh Agribank Phù Yên giới thiệu về những tiện ích và hướng dẫn cách sử dụng máy CDM, anh Mùi Văn Thuân ở xã Mường Cơi hoàn toàn tự tin trong việc thực hiện thao tác giao dịch trên máy này.

Anh Thuân cho hay: Tôi thấy các thao tác trên máy CDM đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Đặc biệt, máy CDM với màn hình cảm ứng thông minh, tự động phân loại các mệnh giá tiền giúp khách hàng có thể nạp tiền đơn giản, an toàn và tiện lợi. Tới đây, chắc chắn tôi sẽ sử dụng máy CDM với các các giao dịch phát sinh.

Nhiều tính năng tiện ích

Chị Đinh Thị Hiền ở xã Quang Huy vừa thực hiện thao tác gửi tiền mặt vào tài khoản tại máy CDM hồ hởi cho biết: Từ khi Agribank Phù Yên trang bị máy CDM, tôi thường xuyên sử dụng các giao dịch tại đây. Tiện ích rõ nhất là khách hàng không phải vào quầy giao dịch, không cần phải xuất trình giấy tờ, viết hay bất kỳ chứng từ giao dịch nào.

Không chỉ thực hiện giao dịch thuận tiện, nhanh chóng mà còn an toàn và được bảo mật cao. Bên cạnh đó, thời gian hoạt động của CDM linh hoạt 24/7, vào các ngày nghỉ, ngày lễ Tết, tối muộn, không còn ngân hàng nào mở cửa giao dịch…thì khách hàng vẫn có thể gửi tiền vào tài khoản để cất giữ hoặc dùng để thanh toán online.

Chị Đinh Thị Hiền ở xã Quang Huy chia sẻ: Máy CDM hoạt động linh hoạt 24/7, vào các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tối muộn nên khách hàng có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào.

Ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Agribank Phù Yên thông tin thêm: Trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Agribank Phù Yên đã thực hiện giao dịch với khách hàng đảm bảo an toàn về con người và tài sản. Trong 5 tháng đầu năm 2021 không xảy ra bất cứ sự vụ nào làm ảnh hưởng đến uy tín của Agribank và của đơn vị. Tổng nguồn vốn đạt 805 tỷ đồng, tăng 17 tỷ so với 31/12/2021, đạt 98% kế hoạch được giao quý II/2021. Tổng dư nợ đạt 1.230 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch giao quý II/2021; trong đó cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ lệ 85% trên tổng dư nợ, không có nợ xấu.

Theo ông Khánh, trong 4 tháng đưa vào sử dụng máy CDM, số giao dịch phát sinh đến hết tháng 5/2021 trên địa bàn huyện là 34.980 giao dịch với tổng số tiền 74 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch gửi tiền mặt vào tài khoản và gửi tiền tiết kiệm tổng số 1.277 giao dịch với tổng số tiền 25 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi nhánh Agribank Phù Yên cũng đã triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các ngành chức năng và của Agribank tỉnh như: Căng dây phân luồng khách hàng vào giao dịch tại CDM/ATM, trang bị nước sát khuẩn tại các máy CDM/ATM. Định kỳ cuối mỗi ngày giao dịch tiến hành lau khử khuẩn tại cabin và các máy ATM/CDM, hướng đẫn khách hàng thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bố trí 1 bảo vệ thường trực nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như: Xếp hàng, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thứ tự luôn phiên vào giao dịch…..

Có thể nói, việc đưa máy CDM vào hoạt động từ tháng 2/2021 tại Agribank Phù Yên là một dấu mốc quan trọng đối với khách hàng trên địa bàn huyện trong thời đại kỷ nguyên công nghệ 4.0. Đây là lần đầu tiên nhiều khách hàng của Agribank Phù Yên được tiếp cận và sử dụng các tính năng hiện đại của dịch vụ ngân hàng điện tử tại máy CDM.

Với hơn 34.000 giao dịch gửi, rút phát sinh trong 5 tháng đầu năm đã góp phần giảm tải không nhỏ cho bộ phận giao dịch tại quầy trực tiếp với khách hàng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng sau 4 tháng đưa vào sử dụng./.