Ảnh: Báo Nông thôn Ngày nay khởi công điểm trường ở vùng cao Sơn La

Ngày 24/7, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi công điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Qua đó, góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền huyện Vân Hồ hoàn thành tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm học 2019 - 2020, điểm trường Mường An có có 51 học sinh, 2 khối lớp là mẫu giáo lớn và mẫu giáo nhỡ với 100% con em là đồng bào dân tộc Thái và Mường. Năm học vừa rồi, các em học sinh tại điểm trường Mường An phải học tại nhà kho của trường nên cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho công tác dạy và học.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khởi công điểm trường Mường An.

Buổi lễ khởi công điểm trường Mầm non bản Mường An thu hút đông đảo bà con trong bản đến dự.

Điểm trường Mường An được khởi công xây dựng vào ngày 24/7/2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2020. Trong năm học 2020 - 2021, Khi bàn giao đưa vào sử dụng, điểm trường sẽ giúp khoảng 70 em học sinh có được môi trường học tập tốt hơn.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH tặng quà cho các em học sinh điểm trường Mường An.

Bà Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trao quà cho các em học sinh mầm non Mường An.

Tới dự lễ khởi công điểm trường Mường An có ông Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Vân Hồ.

Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tặng quà cho các em học sinh.

Nhân dịp lễ khởi công điểm trường Mường An, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cũng đã trao tặng 60 suất quà cho các em học sinh.