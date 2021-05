Những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Than Uyên ( tỉnh Lai Châu) không ngừng phát huy sức trẻ, xung kích, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, trong đó nổi bật là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Lò Việt Hưng - Bí thư Huyện đoàn Than Uyên cho biết: Những năm gần đây, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các cơ sở đoàn, ĐVTN về nội dung, ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn Than Uyên còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và cụ thể hóa bằng những hành động, phần việc thiết thực như: Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng nông thôn; tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, phòng chống thiên tai dịch bệnh; tham gia làm đường giao thông, vệ sinh đường làng, ngõ xóm...

ĐVTN huyện Than Uyên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

"Phong trào Tuổi trẻ Than Uyên chung sức xây dựng nông thôn mới do Huyện đoàn Than Uyên phát động, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN các cơ sở đoàn trong toàn huyện. ĐVTN khối các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, cùng với ĐVTN các xã, bản dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ các gia đình chính sách trong lao động sản xuất..." - anh Hưng cho hay.

Dẫn chúng tôi đi thăm hàng cây ban xung quanh hồ thị trấn Than Uyên, chị Lò Thị Thu - Bí thư Đoàn thị trấn Than Uyên phấn khởi cho biết: "Những cây ban này là do chính tay ĐVTN thị trấn cùng với ĐVTN khối các cơ quan của huyện trồng cả đấy. Sau khi trồng xong, chúng tôi phân công các chi đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ. Không chỉ trồng cây xanh, ĐVTN thị trấn Than Uyên còn hăng hái tham gia dọn dẹp tổng vệ sinh môi trường khu vực công cộng như: hồ thị trấn, sân vận động, khu dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Nhiều ĐVTN ở huyện Than Uyên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Các hoạt động hướng về cơ sở do Huyện đoàn Than Uyên phát động không chỉ dừng lại ở Tháng thanh niên, mà còn được duy trì thường xuyên, liên tục. Các đoàn xã, thị trấn đã tổ chức và duy trì thường xuyên "Ngày thứ 7 tình nguyện" và "Ngày chủ nhật xanh" với những phần việc cụ thể, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong ĐVTN. Các tổ chức đoàn tại các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tới ĐVTN. Điển hình như trong Tháng thanh niên vừa qua, Đoàn xã Mường Kim đã tổ chức cho ĐVTN đến giúp gia đình bà Lò Thị Xó - thân nhân liệt sỹ tại bản Nà Khương, trồng ngô trên chân ruộng 1 vụ.

Tuổi trẻ Than Uyên chúng sức xây dựng nông thôn mới.

Huyện đoàn Than Uyên hiện có 17 cơ sở đoàn, 183 chi đoàn, với tổng số hơn 10.000 ĐVTN. Từ năm 2015 đến nay, Huyện đoàn Than Uyên đã tổ chức phát động và triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Tiến hành đảm nhận và thực hiện trên 35 công trình, phần việc; huy động nguồn lực và ngày công làm mới 9km đường giao thông, tu sửa trên 70km tuyến đường nông thôn, xây dựng trên 100 nhà tiêu hợp vệ sinh, 1 nhà nhân ái, 70 lò đốt rác thải sinh hoạt, 12 bể thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 5 khu vui chơi cho thiếu nhi. Huy động trên 5.000 ngày công giúp 115 hộ di chuyển chuồng trại, dọn vệ sinh chuồng trại, tu sửa, nạo vét 50 km kênh mương; làm nền và đắp đất lề đường 20 km.

Những hành động, việc làm cụ thể của lực lượng ĐVTN huyện Than Uyên đã góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bộ mặt nông thôn các xã miền núi trong huyện ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện không ngừng cải thiện, nâng cao.