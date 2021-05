Sơn La: Tạm dừng hoạt động các cơ sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà nghỉ

Tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động các cơ sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà nghỉ, nhà hàng… để phòng chống Covid-19.

Tuyền truyền, vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các Bộ ngành Trung ương, Thường trực tỉnh uỷ, Ban Thường vụ tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 384 tỉnh và các văn bản có liên quan khác về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tinh thân cảnh giác; ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

Tỉnh Sơn La chỉ đạo tạm dừng hoạt động các quán ăn, nhà hàng... để phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc, tổ chức họp, hội nghị, hạn chế tập trung đông người. Chuẩn bị phương án làm việc online để thực hiện giãn cách khi có tình huống xấu xảy ra. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thăm thân, tham quan, du lịch ngoài tỉnh.

Hạn chế đi công tác ngoại tỉnh (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị). Xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chủ quan, vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị của mình. Báo cáo số lượng, lịch trình di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị khi đi ra ngoài tỉnh từ ngày 29/4/2021 đến thời điểm báo cáo (gửi về Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 384 tỉnh trước 10h ngày 10/5/2021).

Đề cao vai trò của tổ công tác phòng chống dịch cộng đồng trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở từng hộ gia đình, từng người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Các xã phường, thị trấn quán triệt và tổ chức cho các chủ hộ gia đình, người dân đang lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị... ký cam kết và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Sau khi ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị đưa đi cách ly tập trung và phải tự trả chi phí trong thời gian cách ly.

Quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực được cách ly, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú. Yêu cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể, Hội cựu chiến binh tham gia phòng chống dịch, tăng cường việc "đi từng ngõ, gõ từng nhả, rà từng đối tượng" để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Tất cả các trung tâm thương mại, siêu thi, chợ... trên địa bàn phải áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (cổng chợ phải có dung dịch sát khuẩn, tất cả chủ thương phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách; nhân viên trong siêu thị phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách).

Tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các cơ sở thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, vui chơi giải trí.... bắt đầu từ 18h ngày 9/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà nghỉ để phòng chống Covid-19.

Tạm dừng hoạt động một số cơ sơ kinh doanh, dịch vụ

Tạm dừng hoạt động các cơ sở lưu trú khách du lịch, homestay, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn (quán ăn sáng, quán ăn vặt và các quán nước vỉa hè, quán cà phê, quán giải khát khuyến khích hình thức đặt hàng và vận chuyển hàng đến nhà), các cơ sở làm đẹp (quán cắt tóc, spa, nail, gội đầu,...), các trung tâm thể dục, thể thao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ (karaoke, quán bar, game, internet, phòng tập gym, phòng tập khiêu vũ...) bắt đầu từ 21h ngày 9/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của Chủ tịch UBND tỉnh.

Không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Tập trung thực hiện các giải pháp về việc kiểm soát người ra vào tỉnh. Đối với tất cả người đến từ vùng có dịch của các địa phương giáp ranh và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí.

Đối với các trường hợp đến từ các vùng không có dịch, thực hiện khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát. Đối với người từ trong tỉnh đi các địa phương khác, được phép ra khỏi tỉnh (không phái khai báo y tê) nhưng khi quay lại phải thực hiện các nội dung quy định nêu trên.

Tại các chốt kiểm soát giáp với các tỉnh, thành phố, thực hiện kiểm soát khai báo y tế chặt chẽ đối với toàn bộ người vào tỉnh, đặc biệt người từ vùng có dịch của các địa phương giáp ranh. Tiếp tục áp dụng khai báo y tế điện tử, khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế điện tử trước để giảm thiểu thời gian qua các trạm kiêm soát. Không kiểm soát người ra khỏi tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành như: Giao thông, công an tỉnh, Y tế và các đơn vị có liên quan tăng cường nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch với tỉnh ngoài và trên toàn bộ các khu vực có thể tiếp cận bằng đường mòn, đường sông. Đảm bảo tất cả người dân vào địa bàn phải được khai báo y tế, cập nhật thông tin lịch sử đi lại và lộ trình dự kiến để sẵn sàng truy vết khi cần thiết. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và UBND các huyện biên giới tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới, các đường mòn, lỗi mở trên địa bàn tỉnh; không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng. Sẵn sàng phương án mở rộng khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 754, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bùng phát có thể xảy ra.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở y tế rà soát trong thời gian nhanh nhất những trường hợp F1, F2. F3 và những người đi về từ vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng không bỏ sót để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch.

Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ số người nước ngoài đang làm việc, du lịch tại tỉnh và số người Việt Nam từ nước ngoài trờ về tỉnh. Xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, vi phạm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cưởng kiểm soát công tác phòng chống dịch Covid-19 và hạn chế thăm thân tại các trại giam, trại tạm giam.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp ký cam kết và thực hiện các quy định phòng dịch. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh tại doanh nghiệp do không chấp hành cách quy định phòng dịch.

Sở Y tế thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và công văn sổ 3775/BYT-KCB ngày 6/5/2021 về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cưởng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác truy vết nhanh những trường họp trở về từ vùng dịch, các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân đi, đến, khám, điều trị tại các cơ sở y tế có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Chủ động giám sát và có biện pháp đối với những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Có biện pháp phòng hộ, bảo vệ các bác sỹ, nhân viên y tế, đảm bảo an toàn cho các y bác sỹ và bệnh nhân. Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tỉnh huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện. Rà soát cơ sở vật chất tại các bệnh viện (có phương án thiết lập bệnh viện dã chiến theo các cấp độ). Chuẩn bị thật tốt các điều kiện, kịch bản cụ thể khi có tình huống phát sinh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ đối với với toàn bộ người vào tỉnh Sơn La, để phòng chống Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các biện pháp phòng, chống dịch trong các trường học, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện tốt 5k tại trường học.

Rà soát công tác dạy và học, tăng cường thực hiện các phương pháp dạy học trực tuyến, qua mạng internet phù hợp. Khẩn trương rà soát và đề xuất phương án tổ chức các kỳ thi, nghỉ hè đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo cho phép học sinh mầm non kết thúc năm học từ ngày 12/5, học sinh tiểu học từ ngày 16/5.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề nghị ủy ban bầu cử tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo 384 tỉnh chuẩn bị thật tốt các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử (23/5/2021); xây dựng kịch bản bầu cử khi có dịch bệnh xảy ra.

Xây dựng phương án thành lập các tổ hỗ trợ, tổ bầu cừ khi có trường hợp thành viên trong tổ bầu cử phải cách ly y tế; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn việc thành lập tổ bầu cử khi các tổ có người nhiễm bệnh hoặc liên quan đến các ca dương tính phải cách ly y tế cả tổ.

Trạm kiểm soát liên ngành tại xã Lóong Luông, huyện Vân Hồ kiểm tra thân nhiệt người dân từ các tỉnh thành khác ra vào địa phận tỉnh Sơn La.

Sờ Giao thông vận tài tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bến xe, phương tiện giao thông công cộng, yêu cầu chủ phương tiện cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi hoạt động kinh doanh vận tải. Yêu cầu hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn để sát khuẩn tay. Lập danh sách hành khách (họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) đối với hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh. Sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe. Nhà xe nộp danh sách theo từng chuyến về Sở Giao thông vận tải hàng ngày để báo cáo Ban Chỉ đạo 384 tỉnh.

Chi đạo dừng vận tại hành khách đến các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Các tuyến vận tải hành khách đến thành phố Hà Nội chỉ được phép chở 50% số chỗ nhưng không quá 20 khách trên 1 xe, thời gian thực hiện kể từ 00h ngày 9/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.