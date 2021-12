Quỳnh Nhai (Sơn La): Bàn giải pháp thích ứng, linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19

Ngày 28/12, tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thích ứng, linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19. Đồng thời, phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa. Với sự tham dự của đông đảo các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh.

CLIP: Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thích ứng, linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19 tại huyện Quỳnh Nhai.

Tới dự Hội nghị có, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; cùng lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam và lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh Sơn La... Việc tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy chương trình du lịch nội địa, từng bước phục hồi ngành du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Từ đó áp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân và giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch, khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa.

Ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Hoàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và bàn giải pháp thích ứng, linh hoạt an toàn với tình hình dịch Covid-19; liên kết tour du lịch từ vùng xanh lên Sơn La an toàn, cải thiện môi trường phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng sản phẩm độc đáo, liên kết quảng bá sản phẩm, điểm du lịch an toàn, cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Sơn La…

Những năm vừa qua, huyện Quỳnh Nhai được biết đến như là vịnh Hạ Long của Tây Bắc, với cảnh quan thiên nhiên hữu tình. Ảnh: Hà Hoàng.

Tổng cục Du lịch đề nghị tỉnh Sơn La và các doanh nghiệp tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch, tiêu chí mở lại du lịch nội địa với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ; tập trung các biện pháp thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh, nhất là dịp năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới. Tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các địa phương lân cận và các địa phương khác trong nước để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng. Xây dựng các chương trình, gói kích cầu du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch...

Với cảnh quan thiên nhiên hữu tình, huyện Quỳnh Nhai đang là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách thập phương. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị đã đến khảo sát, thăm quan các điểm du lịch như: Đảo trái tim, vịnh Uy Phong, đảo thờ Đức phật A Di Đà, cột mốc huyện Quỳnh Nhai cũ… Qua đó, đánh giá tiềm năng, thực trạng tài nguyên du lịch, nhằm khai thác hiệu quả các loại hình du lịch trên khu vực lòng hồ Quỳnh Nhai.

Cũng tại Hội nghị, tỉnh Sơn La đã kiến nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Sơn La phát triển du lịch, khảo sát đề xuất đưa danh mục khu vực tiềm năng vùng lòng hồ vào danh mục du lịch quốc gia... Hiện nay, tỉnh Sơn La đang nỗ lực đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt nhằm thu hút du khách.