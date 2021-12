Lực lượng chức năng huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La nhiều lần mở đợt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Clip: Xử lý “ma men” ở vùng cao Sơn La

Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người dân tộc Mông chiếm đa số. Với thói quen sử dụng rượu bia trong các cuộc gặp gỡ, hội họp… nên thường xảy ra các vi phạm quy định về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.



Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến lỗi vi phạm do sử dụng rượu, bia, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã nhiều lần mở đợt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm ở những khu vực trọng điểm, vào thời gian "nóng" về các vi phạm như sau bữa trưa, bữa tối, vào các ngày lễ, Tết cổ truyền hay các ngày cuối tuần. Qua đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện Bắc Yên bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn để kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ngay khi ra quân đảm bảo an toàn giao thông vào khung giờ 12h30 lúc sau bữa trưa trên tuyến QL37, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Yên đã tiến hành lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp vi phạm do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Có người nhận ra hành vi vi phạm luật giao thông của mình nhưng kể khổ để được thông cảm, nhưng cũng có những "ma men" giải thích với nhiều lý do hết sức vô lý, thậm chí cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đại úy Đinh Văn Thoa, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ: Một số trường hợp đã sử dụng rượu bia còn có lời nói không hay, thách thức và xúc phạm lực lượng chức năng. Khi được vận động, tuyên truyền, người tham gia giao thông cũng đã chấp hành, thực hiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an Bắc Yên quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Trung Hiếu)



Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, trung tá Đinh Hùng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên cho hay: Ngay từ đầu năm 2021, Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện Bắc Yên đã tham mưu cho UBND huyện, Ban an toàn giao thông huyện, Công an huyện các văn bản, kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tính đến ngày 30/11/2021, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Bắc Yên đã xử lý 174 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 208 triệu đồng; trong đó người vi phạm tập trung vào các lỗi như: sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không có mũ bảo hiểm khi lái xe,… tập trung vào nhóm từ 18 đến 30 tuổi.

Trong quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT Công an huyện Bắc Yên kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe nâng cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông. (Ảnh: Trung Hiếu)

Là đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vùng cao Bắc Yên, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện đã và đang tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngăn chặn tận gốc các "ma men" trên tuyến đường này.

Thời gian tới, Cảnh sát giáo thông, Công an huyện Bắc Yên sẽ thường xuyên kết hợp lồng ghép tuyên truyền tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông tại các cuộc họp chi bộ, khu dân cư tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, góp phần làm giảm tai nạn giao thông do rượu bia, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.