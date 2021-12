Sở GTVT Hoà Bình: Bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch dịp Tết dương lịch

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết dương lịch 2022, để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại an toàn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình (GTVT) đã triển khai kế hoạch và nhiều giải pháp gắn với công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm cho người dân đi lại, gắn với phòng chống dịch Covid-19

Những ngày qua, Sở GTVT tỉnh Hoà Bình đã và đang triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp trước, trong và sau Tết dương lịch năm 2022. Theo đó, tại đơn vị bến xe khách trung tâm đã ký hợp đồng dịch vụ các tuyến vận tải khách với 47 doanh nghiệp, HTX; xe liên tỉnh, xe buýt ghé bến, xe taxi. Tổ chức phục vụ vận tải cho 55 tuyến vận tải khách cố định. Trong đó có 47 tuyến ngoại tỉnh, 8 tuyến nội tỉnh, bình quân tiếp nhận 300 chuyến/ngày.

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như phục vụ nhu cầu của người dân đi lại trong dịp Tết dương lịch, Sở GTVT Hoà Bình đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Ảnh: Hà Hoàng.

Vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, cũng như hoạt động của bến xe, nhiều tuyến xe phải cắt giảm tần suất đến 80%. Để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, bến xe trung tâm Hoà Bình đã tích cực triển khai kế hoạch phục vụ vận tải dịp Tết dương lịch 2022 theo đúng chỉ đạo của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình. Qua thống kê hàng năm, lượng khách tăng so với ngày thường từ 30 - 40% nhưng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, dự đoán dịp Tết dương lịch sắp tới có thể giảm so với các năm.

Ngoài ra, tại bến xe khách trung tâm Hoà Bình và bến xe khách Chăm Mát đã xây dựng các kịch bản, yêu cầu các doanh nghiệp, HTX có phương án bố trí xe dự phòng để giải tỏa trong trường hợp lượng khách tăng đột biến, cục bộ. Cùng với thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch, bến xe phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như: Thanh tra giao thông, Cảnh sát 113, cảnh sát khu vực tăng cường công tác kiểm tra phương tiện, người lái, các quy định niêm yết về giá vé, lịch trình xuất bến, đón trả khách và các điều kiện quy định về vận tải hành khách. Đồng thời, tổ chức thực hiện nhanh quy trình giải quyết cho xe ra, vào bến; kiểm soát chặt chẽ công tác ANTT, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đôn đốc, hướng dẫn lái, phụ xe, hành khách thực hiện các quy định "5K"; kiên quyết không cho xuất bến đối với xe không bảo đảm an toàn, không bố trí phụ xe, lái xe sử dụng rượu, bia…

Ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hoà Bình cho biết, để tạo điều kiện cho người dân đi lại và kiểm soát các phương tiện ra/vào tỉnh, sở đã ban hành kế hoạch số 4003, ngày 3/12/2021 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đó kiểm soát tải trọng phương tiện, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trên địa bàn tỉnh, gắn với phòng chống dịch Covid-19 dịp trước, trong và sau Tết dương lịch, năm 2022. Sở yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải khách, bến xe, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kế hoạch và các giải pháp phục vụ người dân đi lại

Trong văn bản của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình cũng nêu rõ, doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, không để hành khách chậm chuyến, lỡ chuyến, hoặc phải lưu lại bến do không có phương tiện vận chuyển. Các bến xe, cảng, bến thủy phối hợp lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến. Tuyệt đối không để phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường hoạt động vận tải hành khách trên cả đường bộ, đường thủy.

Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết dương lịch 2022, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại an toàn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình đã triển khai kế hoạch và nhiều giải pháp gắn với công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng, công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người tham gia giao thông. Phối hợp lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên các tuyến đường trọng điểm...

Theo ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hoà Bình, sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Khắc phục kịp thời những đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT… trên địa bàn tỉnh.