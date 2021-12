Bằng tinh thần, trách nhiệm của mình, Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là địa bàn vùng cao, đời sống bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả, tình hình an ninh trật tự ở một số nơi còn phức tạp, vì vậy từ khi thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, đến nay đã và đang thu được những kết quả tích cực tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Lực lượng Công an xã ngay sau khi nhận nhiệm vụ đã chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đến tận thôn bản vận động bà con tham gia bảo vệ an ninh trật tự. (Ảnh Trung Hiếu)

Đều đặn hàng tuần, Công an xã Háng Đồng cắt cử, phân công cán bộ xuống các bản, gia đình các trưởng bản, trưởng nhóm liên gia tự quản để nắm bắt tình hình, nguyện vọng của bà con nhân dân, cũng như những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Ngoài ra lực lượng Công an xã còn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như mang khẩu trang ở nơi công cộng, không tụ tập đông người; làm tốt công tác quản lý lưu trú, nhân hộ khẩu, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không thông báo, khai báo, đăng ký lưu trú...

Ông Hờ A Vừ, Bí thư chi bộ bản Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên chia sẻ: Vui lắm, từ ngày có cán bộ Công an về xã, mọi thứ đã thay đổi. Ở đây nghèo đói quanh năm, giờ đã thay đổi nhiều. Làm "cái căn cước" hay thủ tục gì các anh cũng làm nhanh cho bà con. Lúc nào cũng gần dân, lắng nghe nhân dân. Tuyên truyền chúng tôi không nghe theo cái xấu, làm điều trái pháp luật.

Thời gian vừa qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã ổn định, tình hình ANCT luôn được giữ vững. (Ảnh Trung Hiếu)

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên cho hay: Xã Háng Đồng, huyện bắc Yên là một xã khó khăn của huyện Bắc Yên, thời tiết khắc nghiệt, quanh năm chỉ là mây mù, đường xá đi lại khó, hiện nay đã có 5 cán bộ Công an huyện đã được điều động về đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Địa bàn rộng, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồng bào chủ yếu là dân tộc Mông, trình độ của một số bà con còn nhiều hạn chế, tuy nhiên, với kiến thức được đào tạo chính quy, bài bản, cùng với trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, ngay từ khi tiếp nhận địa bàn, mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La họp triển khai các phương án bảo đảm ANCT và TTATXH trên địa bàn. (Ảnh Trung Hiếu)

Lực lượng Công an xã chính quy về xã thì đây là một lực lượng giúp cho công tác đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn xã được tăng cường rất rõ rệt. Công an xã đã làm tốt hơn các năng lực về nghiệp vụ trong LLCA, làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của NN về đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn xã nói riêng.





Lực lượng Công an xã Háng Đồng ngay sau khi nhận nhiệm vụ đã chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm tại chỗ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. (Ảnh Trung Hiếu)

Thượng úy Hà Văn Nhuận, Trưởng Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên cho biết: Cán bộ chiến sỹ Công an xã Háng Đồng đã cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, cùng bàn bạc, thống nhất tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Háng Đồng.

Với quyết tâm cao chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Công an cấp trên, Đảng uỷ, UBND xã giao, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Công an xã Háng Đồng tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã . (Ảnh Trung Hiếu)

Từ khi về địa bàn xã nhận nhiệm vụ, tình hình an ninh trật tự tại Háng Đồng đã cơ bản ổn định, tội phạm về ma túy giảm hẳn so với trước kia, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ 06 vụ ma túy lớn, tham mưu, giải quyết 07 vụ việc tranh chấp đất đai và nhiều vụ việc phức tạp khác trên địa bàn.

Có thể thấy việc bố trí, điều động lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã là một chủ trương đúng đắn, sát với yêu cầu thực tiễn. Được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp, niềm tin yêu của quần chúng sẽ tiếp thêm động lực để lực lượng Công an chính quy ở cơ sở hoàn thành sứ mệnh bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và vùng cao Sơn La sẽ thêm khởi sắc.