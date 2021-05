Quảng Ninh nâng tầm giá trị cho loại cá đặc sản, thịt ngon như thịt gà

Không chỉ đảm bảo tiêu chí "nhanh - sạch - lạnh", sản phẩm cá song lạnh còn giữ được nguyên vẹn hương vị, sự tươi ngon của sản phẩm lạnh theo công nghệ Châu Âu. Đây là sản phẩm mới của Công ty CP Green Aquatech (TP Cẩm Phả), tiện dụng cho người tiêu dùng.



Không chỉ đảm bảo tiêu chí "nhanh - sạch - lạnh", sản phẩm cá song lạnh còn giữ được nguyên vẹn hương vị, sự tươi ngon của sản phẩm lạnh theo công nghệ Châu Âu. Đây là sản phẩm mới của Công ty CP Green Aquatech (TP Cẩm Phả), tiện dụng cho người tiêu dùng. Gần đây, việc chế biến thực phẩm mát theo công nghệ hiện đảm bảo các yếu tố tiện dụng, giữ dưỡng chất, an toàn đã khá phổ biến, chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Đây dần trở thành một xu hướng tiêu dùng thông minh, phổ biến, nhất là tại các siêu thị. Cá song mát đóng gói được chế biến từ cá song Vân Đồn. "Quảng Ninh vốn nổi tiếng với nguồn thuỷ hải sản ngon đặc biệt đặc sản cá song. Tuy nhiên, khách hàng ở xa ít khi được thưởng thức 100% vị tươi ngon do hạn chế trong cách bảo quản truyền thống, vận chuyển... Vì thế, chúng tôi mong muốn đưa tới cho khách hàng những sản phẩm giữ nguyên được độ tươi của đặc sản này. Sản phẩm vừa đưa lại cách thưởng thức mới, vừa giải quyết đầu ra và gia tăng giá trị cho cá song” - Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc Công ty CP Green Aquatech chia sẻ. Hiện thực hoá ý tưởng này, tháng 6/2020, lãnh đạo Công ty đã đi khảo sát và đặt hàng thiết bị từ Tập đoàn Mỹ Lan (Trà Vinh) - Tập đoàn chuyên sản xuất các thiết bị máy móc, tập trung vào công nghệ chế biến thực phẩm mát theo công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Tuy nhiên, đơn vị đã mất một khoảng thời gian dài ứng dụng công nghệ, tìm tòi, đưa ra công thức tiêu chuẩn cho sản phẩm. Qua hơn 4 tháng nghiên cứu và nhiều lần kiểm nghiệm, cuối cùng Công ty đã nghiên cứu thành công quy trình, công thức chế biến, tỷ lệ khí tiêu chuẩn, phù hợp nhất với từng loại hải sản, đặc biệt với cá song. Để có thành phẩm tốt nhất, nguyên liệu đầu vào rất quan trọng. Trong quá trình tìm kiếm nguyên liệu, Công ty đã thử nghiệm nhập nguyên liệu ở nhiều nơi như Hải Phòng, Nam Định… Tuy nhiên đều không đạt chất lượng bằng cá song ở vùng biển Vân Đồn. Theo đó cá song được chọn phải là loại trưởng thành, đạt độ lớn từ 2,5-3kg/con, nạc thịt, ngon nhất trong quá trình sinh trưởng. Quy trình chế biến cá song mát đều được thực hiện trong nhà xưởng khép kín. Nguyên liệu tươi sống sau khi được chuyển về tuân thủ quá trình chế biến lạnh từ những khâu đầu tiên. Trước tiên, cá được sơ chế, rửa sạch bằng nước biển đã được lọc sạch, diệt khuẩn qua công nghệ tuần hoàn R.A.S. Tại đây, nước biển được hạ xuống ở 0 - 5 độ để đảm bảo quá trình sơ chế được đảm bảo lạnh, giữ độ tươi cho cá. Sau đó, cá song được làm sạch và được đưa đi sục khí ozone khử khuẩn, làm sạch chất nhờn bám trên cá. Sau đó, nguyên liệu được chuyển đi cắt khúc đưa vào đóng gói. Các quy trình trên đều được đảm bảo vệ sinh, vô khuẩn ở điều kiện nhà xưởng khép kín, ở nhiệt độ tiêu chuẩn từ 8 - 10 độ nhằm hạn chế tối đa vi khuẩn xâm nhập… ”Nhờ công nghệ tiên tiến, cá sau khi cắt khúc được cho vào khay đóng gói. Các thiết bị này sẽ tự động đóng gói sản phẩm, thổi toàn bộ khí ôxy trong hộp ra ngoài, bơm khí Nito và Carbonic với tỷ lệ tiêu chuẩn đã được nghiên cứu, vào chiếm không gian. Tỷ lệ khí tiêu chuẩn này có tác dụng ức chế hoàn toàn sự phát triển của các vi khuẩn phân huỷ cá, giữ cá tươi trong thời gian tối đa. Trong thời gian đó, độ tươi ngon của sản phẩm được giữ lại 100% như cá tươi sống"- anh Trần Thế Anh, kỹ thuật viên chính của Công ty chia sẻ. Sản phẩm được đóng gói trên dây truyền công nghệ tiên tiến. Sau khi được đóng gói, sản phẩm được cấp đông sâu để đưa sản phẩm về nhiệt độ 0-4 độ sau đó mới đưa ra bảo quản ở tủ mát. Trong quá trình vận chuyển, sản phẩm luôn được bảo quản mát. Để đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng 1.200m2, hệ thống máy móc, công nghệ tiên tiến của Châu Âu trị giá trên 7 tỷ đồng. Hiện sản phẩm cá song mát đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, được kiểm tra kỹ lưỡng định kỳ các tiêu chuẩn về dư lượng vi sinh, hàm lượng kẽm trong sản phẩm… Người tiêu dùng sau khi mua sản phẩm có thể bảo quản dễ dàng ở ngăn mát tủ lạnh và đưa ra chế biến ngay mà không cần sơ chế như các loại hải sản nóng khác. Hiện sản phẩm mới này đang được phân phối ở thị trường Hà Nội tại các siêu thị Big C, nhiều Đại lý phân phối hàng thực phẩm khác, chuỗi cửa hàng của Tập đoàn Tân Long.