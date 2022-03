Nông thôn Tây Bắc: Nhịp sống trên các bản tái định cư ở Lai Châu

Đến những bản tái định cư các công trình thủy điện ở vùng Nông thôn Tây Bắc thuộc tỉnh Lai Châu, thấy nhịp sống nơi đây thật sôi động...

Nhịp sống trên miền đất mới Lai Châu

Xuôi về miền đất gió Than Uyên (Lai Châu) chúng tôi đến thăm các bản tái cư 2 công trình thủy điện lớn Huội Quảng, Bản Chát. Dừng chân ở bản tái định cư Ten Co Mư (xã Ta Gia, huyện Than Uyên) chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt những người dân nơi đây. Năm nay là năm thứ 9, người dân trong bản sinh sống trên miền đất mới.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Lò Văn Ngoãn, dân bản Ten Co Mư vui vẻ cho biết: "Bản Ten Co Mư có 68 hộ đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Chuyển đến nơi ở mới, người dân trong bản ai cũng vui vì được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, đường bê tông chạy khắp bản. Ngay sau khi chuyển đến, các hộ dân nhanh chóng dựng nhà, làm chuồng trại chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Để có đất sản xuất, người dân trong bản tích cực khai hoang, mở rộng diện tích trồng trọt, phát triển kinh tế.

Nhiều hộ dân ở các bản tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu mạnh dạn phát triển cá lồng trên lòng hồ thủy điện. (Ảnh: Thanh Ngân)

Được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, các hộ dân trong bản mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong bản cũng nhờ đó mà ngày càng được cải thiện, nâng cao".

Tương tự như ở các bản tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, các bản tái định cư thủy điện Sơn La tại huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) cũng có nhiều khởi sắc. Những ngôi nhà kiên cố nằm san sát dọc theo những tuyến đường đã được bê tông hóa bằng phẳng. Người dân trong bản thi đua lao động sản xuất, làm giàu trên vùng đất mới.

Ông Lưu Văn Lẩu, ở bản Phiêng Luông II (xã Nậm Hàng) chia sẻ: "Về nơi ở mới, chúng tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có đường giao thông thuận lợi, có điện thắp sáng. Trường học của con em trong bản cũng gần hơn. So với nơi ở cũ thì cuộc sống của bà con nơi bản mới đã tốt hơn, no ấm hơn".

Cơ sở hạ tầng ở các bản tái định cư các công trình thủy điện của tỉnh Lai Châu được đầu tư đồng bộ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với gia đình anh Hù Chà Hùng, bản Sì Thâu Chải (xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) cuộc sống đã ổn định với mô hình trang trại nuôi gia cầm hàng trăm con. Anh Hùng cho hay: "Thực hiện chương trình di dân tái định cư thủy điện Lai Châu, vì dòng điện của Tổ quốc, người dân trong bản đồng thuận, nhất trí chuyển đến nơi ở mới. Ở vùng đất mới, các hộ dân tích cực khai hoang, mở rộng diện tích đất sản xuất, tập trung phát triển chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Riêng tôi vay vốn đầu tư làm trang trại nuôi gia cầm, học hỏi kiến thức tại các lớp dạy nghề nên chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi, mỗi năm thu lãi hàng chục triệu đồng".

Đến thăm các bản tái định cư thủy điện Sơn La tại huyện Sìn Hồ, chúng tôi cũng cảm nhận những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo của các bản làng nơi đây. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Lai Châu chăm lo hỗ trợ người dân vùng tái định cư phát triển sản xuất

Người dân các bản tái định cư các công trình thủy điện ở Lai Châu tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những năm qua, thực hiện chương di dân tái định cư các công trình thủy điện ở tỉnh Lai Châu, hơn 9.000 hộ đồng bào các dân tộc trong tỉnh phải di chuyển về nơi ở mới, nhường đất cho lòng hồ và các công trình thủy điện. Cùng với giai đoạn trước, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lai Châu đã bố trí hơn 2.800 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư và hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân. Nhờ chương trình tái định cư, mà nhiều địa phương được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, với 100% bản có đường ô tô hoặc xe máy đến bản được cứng hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Các ngành chức năng, địa phương giao 5.802ha đất nông nghiệp cho 6.356 hộ, giao 4.895ha cao su cho 1.575 hộ; khai hoang, cải tạo 1.460ha đất chưa sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp đạt 83,6%.

Để tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống dân cư đối với vùng tái định cư các công trình thủy điện, tỉnh Lai Châu đã xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; hỗ trợ sản xuất, cây trồng vật nuôi, tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra, tỉnh Lai Châu cũng lồng ghép các chương trình mục tiêu, chính sách để hỗ trợ người dân các bản tái định cư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Người dân các bản tái định cư các công trình thủy điện ở Lai Châu ngày càng quan tâm đến việc học hành của con em. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết: "Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các chương trình di dân tái định cư các thủy điện trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Các vùng tái định cư trong tỉnh được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, phục vụ người dân trong vùng sinh hoạt và sản xuất. Sản xuất của người dân các khu, điểm tái định cư cơ bản ổn định và có bước phát triển bền vững gắn với vùng chè gần 4.200 ha, cao su 13.000 ha, quế trên 6.300 ha, cây ăn quả, chăn nuôi và phát triển rừng, làm chuyển biến tích cực nhận thức của người dân trong sản xuất. Có 59% số xã thuộc diện tái định cư các công trình thủy điện đã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã tái định cư đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng tái định cư không ngừng cải thiện và nâng cao".