Lai Châu: Đôn đốc, kiểm tra phòng, chống rét cho gia súc

Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân phòng, chống rét cho gia súc.

Hàng trăm con gia súc ở Lai Châu bị chết vì giá rét

Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt ở tỉnh miền núi Lai Châu giảm sâu, nhiệt độ phổ biến từ 6 – 10 độ C. Nhiệt độ giảm sâu nhất là ở đèo Ô Quý Hồ, thuộc địa phận xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), chỉ còn từ 0 – 2 độ C. Băng giá đã xuất hiện trên đèo Ô Quý Hồ, khiến các phương tiện giao thông gặp không ít trở ngại. Nhiều người dân ở Lai Châu đã không quản giá rét, lên đèo Ô Quý Hồ ngắm băng giá.

Người dân tỉnh Lai Châu chủ động phòng, chống đói, rét cho trâu, bò vào mùa Đông. (Ảnh: Thanh Ngân)

Rét đậm, rét hại bao trùm cả tỉnh Lai Châu trong mấy ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu, tính đến cuối giờ chiều ngày 23/2, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 126 con gia súc bị chết vì giá rét. Trong số 126 con gia súc bị chết rét, có 44 con trâu, 68 con nghé, 6 con bò, 5 con bê, 1 con lợn và 1 con dê. Số gia súc bị chết rét xảy ra ở 26 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ.

Lai Châu tăng cường cán bộ xuống cơ sở

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết: Công tác phòng, chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi đã được tỉnh Lai Châu chỉ đạo từ rất sớm. Ngay từ đầu mùa đông, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc trên địa bàn.

Người dân tỉnh Lai Châu chủ động đưa trâu, bò về chuồng trại tránh rét. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trước tình hình rét đậm, rét hại xảy ra trong mấy ngày qua, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử các đoàn công tác xuống kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Về cơ bản, công tác phòng, chống đói rét cho trâu, bò đã được người dân các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện khá tốt.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có hơn 300000 con gia súc các loại, trong đó có hơn 94000 con trâu, gần 20000 con bò, hơn 190.000 con lợn. Người dân các xã, thị trấn ở các huyện, thành phố trong tỉnh ngày càng quan tâm hơn tới việc chăm sóc, phòng bệnh cho đàn trâu, bò của gia đình. Tình trạng thả rông gia súc ở tỉnh Lai Châu cũng đã giảm hẳn so với trước đây.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thưởng – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu, mấy ngày gần đây, ở Lai Châu nhiệt độ giảm mạnh, rét đậm, rét hại bao trùm các địa phương trong tỉnh. Trước tình hình đó, Chi cục Thú y Lai Châu đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của các huyện, thành phố, các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò. Nhìn chung, người dân trong tỉnh đã ý thức hơn trong việc che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho trâu, bò vào mùa Đông.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 23/2, toàn tỉnh Lai Châu có 126 con gia súc bị chết vì giá rét. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Tuyên Khánh – Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu, cho hay: "Trước khi rét đậm, rét hại tràn về, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Lai Châu đã cử cán bộ xuống các xã tuyên truyền, vận động người dân đưa trâu, bò từ trên nương về nhốt trong chuồng trại và che chắn, giữ ấm cho chúng.

Đối với nghé nhỏ, bê con thì chúng tôi nhắc nhở, hướng dẫn người dân dùng bao tải quấn quanh mình, tránh rét cho chúng. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố cũng như sự chủ động của người dân, đàn gia súc trên địa bàn thành phố được bảo vệ tốt trước giá rét. Đến nay, trên địa bàn thành phố Lai Châu vẫn chưa xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết vì giá rét".

Nhằm giảm thiểu thiệt hại gia súc bị chết vì giá rét, tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục chỉ đạo, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò; đưa trâu, bò về chuồng trại hay xuống vùng thấp để quản lý, chăm sóc.