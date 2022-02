Nông thôn Tây Bắc: Mai Sơn thực hiện tốt mục tiêu kép

Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng lòng, nỗ lực vượt khó của người dân, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Mai Sơn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, huyện Mai Sơn đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, huyện Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn tích cực nhập cuộc, thực hiện tốt phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Mai Sơn đã thành lập 5 Tiểu ban để thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp khi có dịch xẩy ra. Cùng với đó, huyện Mai Sơn cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ, bản, tiểu khu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, toàn huyện có 99 tổ cấp xã và 360 tổ bản, tiểu khu tham gia triển khai các hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu dân cư.

Cán bộ xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn) hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid-19. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch cũng được huyện Mai Sơn chỉ đạo sát sao, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các xã, thị trấn trong huyện tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân tự giác khai báo, giám sát cộng đồng người từ vùng dịch về địa phương.

Bên cạnh đó, huyện Mai Sơn còn chỉ đạo quyết liệt việc truy vết các trường hợp liên quan có nguy cơ cao để khống chế, cách ly nguồn lây bệnh, bao vây, xử lý nhanh, dập dịch gọn và phân loại cách ly kịp thời theo quy định.

Cuối tháng 12/2021, hơn 100 ca Covid-19 được phát hiện tại bản bản Phiêng Hịnh (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn). Ngay sau khi các ca Covid-19 được phát hiện, UBND huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc truy vết thần tốc đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Nhờ đó, ổ dịch tại bản Phiêng Hịnh nhanh chóng được khống chế, không để lây lan ra diện rộng.

Huyện Mai Sơn thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 được huyện Mai Sơn triển khai thực hiện đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, toàn huyện đã tiêm được hơn 100.000 mũi vắc xin phòng dịch Covi-19.

Kinh tế - xã hội Mai Sơn tiếp tục chuyển biến tích cực

Đi đôi với công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện Mai Sơn đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2021, huyện Mai Sơn đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

Các lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, diện tích, sản lượng một số cây trồng tăng so với cùng kỳ. Uớc hết năm 2021 trên địa bàn huyện thực hiện gieo trồng cây hàng năm với tổng diện tích 18.926 ha, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng nông sản như: Cà phê, ngô, sắn giá tăng cao so với những năm trước.

Toàn huyện Mai Sơn hiện có hơn 10.000ha cây ăn quả. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cây ăn quả là một trong những thế mạnh của huyện cũng có sự phát triển vượt bậc cả về diện tích và chất lượng. Nhiều hộ dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư trồng, chăm sóc thâm canh diện tích cây ăn quả. Đến nay, trong tổng số hơn 10.000ha cây ăn quả của toàn huyện, thì có 3.000 ha cây ăn quả được thực hiện theo mô hình ứng dụng công nghệ cao, 800 ha sản xuất theo hướng hữu cơ.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì. Các cơ sở sản xuất đã chủ động vừa sản xuất, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo việc làm cho người lao động. Chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Huyện Mai Sơn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cũng được huyện Mai Sơn chú trọng thực hiện và đạt kết quả cao. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đến các đối tượng trên địa bàn. Huyện Mai Sơn đã chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình, quy định. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 2016-2020 còn 10,62%, giảm 2,15% so với năm 2020, đạt 107,5% kế hoạch.

Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân.