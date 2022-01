Nông thôn Tây Bắc: Mai Sơn có 3.800 ha cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ

Sáng nay (10/1), huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nỗ lực vượt khó



Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn. Song, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Hội nghị tổng kết nông nghiệp và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại huyện Mai Sơn (Sơn La). Ảnh: Huyền Trang.

Đồng thời, huyện Mai Sơn đã rà soát, đánh giá tình hình sản xuất các loại nông sản chính tại các xã, thị trấn; dự báo những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản các loại sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn bà con vừa đảm bảo trồng trọt, chăn nuôi, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2021, huyện Mai Sơn gieo trồng được 17.130ha cây lương thực có hạt, sản lượng đạt gần 77.000 tấn (tăng 4.730 tấn so với năm 2020).

Toàn huyện có gần 5.600ha mía nguyên liệu phục vụ cho vùng nguyên liệu Công ty Cổ phần mía đường Sơn La, sản lượng đạt gần 342.200 tấn.

Màu xanh của cây mía phủ khắp các triền đồi ở huyện Mai Sơn, với diện tích gần 5.600 ha. Ảnh: Mùa Xuân.

Duy trì ổn định hơn 6.500ha cây cà phê, cao su, chè; trong đó, chất lượng sản phẩm cà phê từng bước được nâng cao, gần 90% diện tích cà phê đã cho thu hoạch, 3.400ha cà phê được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 4C, UTZ.

Diện tích cây ăn quả toàn huyện có 10.800ha, sản lượng cho thu hoạch đạt 70 nghìn tấn. Đến nay, trên địa bàn huyện Mai Sơn có 3.000 ha cây ăn quả thực hiện theo mô hình ứng dụng công nghệ cao, 800ha sản xuất theo hướng hữu cơ.

Nông dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn thu hoạch nhãn vụ năm 2021. Ảnh: Tuệ Linh.

Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển, với 182.550 gia súc, hơn 1,3 triệu con gia cầm các loại. Hiện trên địa bàn huyện có 139 trang trại chăn nuôi, một số trang trại đã áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để giảm thiểu chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ

Trong năm, huyện Mai Sơn đã tuyên truyền, vận động các hộ dân ứng dụng công nghệ trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; đưa công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun… cho 50 hộ dân, 20 doanh nghiệp, HTX, với diện tích 376,5ha; sử dụng công nghệ bọc trái đối với các loại cây ăn quả na, xoài, ổi…

Thành viên HTX Mé Lếch, xã Cò Nòi sử dụng công nghệ bọc trái cho cây na Thái. Ảnh: Mùa Xuân.

Có hơn 1.405 hộ dân tham gia đăng ký xây dựng 3 vùng cây ăn quả nhãn, xoài, na, ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.075,8ha. Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn các xã, thị trấn như cam, bưởi, nhãn, xoài, thanh long, na, dâu tây, với quy mô 800ha.

Hiện huyện Mai Sơn có 40 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, với diện tích hơn 1.300ha, 5 cơ sở đóng gói được cấp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc.

Tiếp tục duy trì 141HTX sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, nâng cao chất lượng hiệu quả.

Trên địa bàn huyện có 4 nhà máy chế biến nông sản an toàn, như: Công ty cà phê Phúc Sinh, Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La…; đang xây dựng nhà máy của Trung tâm chế biến rau quả Doveco.

Đến hết năm 2021, toàn huyện có 7 xã thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 76/119 tiêu chí, còn 13 xã thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt 132/209 tiêu chí. Lĩnh vực y tế, giáo dục, trường học, môi trường, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021. Ảnh: Lò Bút.

Năm 2022, huyện Mai Sơn tiếp tục tập trung các nguồn lực và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp nhanh và bền vững. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch "Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" năm 2022, phấn đấu, thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND huyện Mai Sơn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021.