Nông thôn Tây Bắc: Gắn tiêm ngừa Covid-19 với cấp CCCD gắn chíp

Ở vùng Nông thôn Tây Bắc - Sơn La, công an huyện Bắc Yên đã phối hợp cùng Y tế huyện, nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho bà con.

Chủ động, sáng tạo phù hợp với Nông thôn Tây Bắc

Để hoàn thành kế hoạch cấp đủ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2021, Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Công an các xã hỗ trợ các tổ công tác lưu động của Công an huyện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử; đồng thời kết hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân. Đang là sự sáng tạo, linh hoạt kịp thời ở vùng Nông thôn Tây Bắc.

Bà con nhân dân xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên nô nức, phấn khởi để đi tiêm chủng. Nhiều chị em phụ nữ đến từ rất sớm để đón những mũi tiêm đầu tiên. (Ảnh: Văn Ngọc)

Từ 6h sáng, tại Trụ sở UBND xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên đã có rất đông bà con đến để tiêm vaccine phòng Covid-19 và làm CCCD gắn chip điện tử. Qua rà soát hiện còn khoảng hơn 500 người dân trên địa bàn xã Háng Đồng chưa có thẻ CCCD gắn chip.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện Bắc Yên đã có mặt tại điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại xã và tra cứu thông tin cho bà con.

Chị Mùa Thị Mảy ở bản Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên chia sẻ: Hôm nay tôi vui lắm, được các cán bộ đến tận nhà hướng dẫn để đến đây tiêm phòng Covid, xong được làm cả cái căn cước; từ nay vừa có "cái căn cước" vừa chẳng sợ con Covid nữa rồi.

Trước khi tiêm chủng toàn dân, huyện Bắc Yên tăng cường tuyên truyền đến bà con nhận dân chủ động đến UBND xã, thị trấn để tiêm phòng vaccine Covid-19. (Ảnh: Văn Ngọc)



Vì bình yên Nông thôn Tây Bắc

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn Hợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên cho biết: Trước khi được tiêm vaccine, người dân đều được nhân viên y tế kiểm tra sàng lọc theo đúng yêu cầu của Bộ y tế.

Để đảm bảo an toàn, sau khi tiêm vaccine xong, nhân viên y tế yêu cầu người dân phải ở lại khu vực theo dõi tối thiểu 30 phút để giám sát và theo dõi những phản ứng bất thường, ra về sau khi có chỉ định của nhân viên y tế.

Qua theo dõi số công dân tham gia tiêm vaccine, cơ bản ổn định sức khỏe, không có biểu hiện bất thường do phản ứng từ vaccine. Sau khi tiêm xong bà con nhân dân được lực lượng Công an hướng dẫn làm thủ tục cấp CCCD.

Hoạt động tiêm vaccine và làm CCCD cùng lúc nhịp nhàng nên bà con dân không phải chờ đợi lâu. (Ảnh: Văn Ngọc)

Trung tá Đinh Hùng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên cho biết: Lãnh đạo công an huyện đã quán triệt đội cảnh sát quản lý hành chính, công an các xã, thị trấn tiến hành tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân di chuyển.

Đặc biệt thời gian vừa rồi công an huyện đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng của huyện xây dựng kế hoạch chi tiết. Khi đến tiêm phòng vaccine đồng nghĩa với việc đấy công an huyện sẽ tiến hành làm sạch dữ liệu tiêm chủng kết hợp cấp căn cước công dân cho người dân.

Sau khi thực hiện đến nay thì thấy rất hiệu quả. Người dân đồng tình thứ, nhất là hạn chế người dân đi lại, thứ hai là tạo điều kiện cho người dân có dữ liệu sạch.

Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên tăng cường tuyên truyền đến bà con nhân dân thủ tục cấp CCCD, tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. (Ảnh: Văn Ngọc)

Thời gian tới Công an huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Y tế huyện và Công an các xã sẽ rà soát làm thủ tục cấp CCCD, tiêm vaccine phòng Covid-19 cho bà con tại các bản xa nhất, cao nhất của huyện, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vừa thuận tiện cho việc làm CCCD.