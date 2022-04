Mường La nhiều giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế

Thời gian qua, huyện Mường La (Sơn La) đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn.

Mường La tập trung nâng cao diện tích, tăng số đầu vật nuôi

Theo báo cáo của UBND huyện Mường La, trong quý I vừa qua, huyện đã gieo cấy ước đạt 991 ha lúa xuân đạt 103% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ; thu hoạch xong 180 ha ngô vụ đông, sản lượng đạt 648 tấn; chăm sóc và thu hoạch 335 ha rau đậu các loại, sản lượng đạt 4.368 tấn tăng 4,0% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch các loại quả 3.360 tấn tăng 9,8% so với cùng kỳ gồm 3.350 tấn chuối, cây ăn quả khác 340 tấn.

Chăn nuôi gia súc tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng đàn trâu 12.688 con vượt 1,75% so với kế hoạch, đàn bò 26.160 con đạt 94,5% so với kế hoạch, đàn lợn 63.590 con đạt 96,5% so với kế hoạch, đàn gia cầm 503.000 con đạt 93,15% so với kế hoạch.

Trong quý I vừa qua, huyện Mường La đã gieo cấy ước đạt 991 ha lúa xuân đạt 103% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện hiện có 157 ha, tăng 2,6% so với cùng kỳ; 1.057 lồng cá với tổng diện tích 202.000 m3 tăng 61,5% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 197 tấn tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được triển khai tích cực. Hiện nay, toàn huyện hiện có 67.437,66 ha rừng, trong quý I/2022 đã tổ chức 64 đợt tuyên truyền cho 4.685 lượt người tham gia và phát 10.000 tờ rơi về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.

Mường La đưa nhiều tiến bộ khoa học vào sản xuất

Công tác khuyến nông được quan tâm, các cơ quan chuyên môn đã tập trung hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ và tăng cường thâm canh cây trồng.

Hiện tại trên địa bàn huyện Mường La có 16 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đã đưa vào khai thác vận hành. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hiện tại trên địa bàn huyện có 16 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đã đưa vào khai thác vận hành và được hưởng nguồn thu với tổng công suất 163 MW, tổng sản lượng điện sản xuất ước đạt 934 triệu Kwh; Hoạt động thương mại phát triển khá, thị trường hàng hóa, dịch vụ cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc phát triển kinh tế của huyện đã gặp không ít khó khăn. Song ngay từ những tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND; sự chỉ đạo sâu sát của UBND huyện công tác phòng, chống dịch đã được triển khai tích cực, hiệu quả góp phần ổn định đời sống cho nhân dân, là tiền đề để huyện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn.

Các vùng liên kết và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp của Mường La tiếp tục được duy trì và phát triển. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo đó, huyện tập trung các giải pháp phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục duy trì và phát triển các vùng liên kết và bao tiêu sản phẩm, vùng cây xuất khẩu; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả cao vào sản xuất.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án để cung ứng hỗ trợ cung ứng hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp cho các hộ theo chương trình sự nghiệp kinh tế và các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn.

Đến nay, huyện Mường La đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn, các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư xây dựng đã được giao vốn trong năm 2022. Theo dõi và chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện giải ngân chi tiết từng tháng. Giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, hàng quý tổ chức giao ban để các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư báo cáo tiến độ và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Với những giải pháp thiết thực của các cấp chính quyền, cùng sự đồng thuận của người dân hy vọng nền kinh tế của huyện Mường La ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao, từ đó, mở ra bức tranh tươi mới trên địa bàn trong thời gian tới.