Mường La: vượt “bão Covid-19”, đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Mường La chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Với nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống cho người dân. Vượt "bão Covid-19, huyện Mường La cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Mường La đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Huyện Mường La đã thành lập tổ hướng dẫn các xã, thị trấn nhập dữ liệu google sheet, nhằm quản lý, nắm bắt người làm ăn xa về địa bàn huyện. Quản lý tốt lượng người đi làm ăn xa, nhất là đối với những công dân trở về từ vùng dịch, đã giúp cho huyện Mường La kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Người dân huyện Mường La luôn nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh đó, huyện Mường La đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã thực hiện được 2 cuộc truyền thông trực tiếp với 610 lượt người tham gia và 1.942 lượt truyền thông gián tiếp. Theo đó, hơn 151.000 lượt người đã được nghe về khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp 5K. Huyện Mường La còn chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đi đối với công tác tuyên truyền, huyện Mường la cũng chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Hàng chục nghìn người dân trong huyện đã được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19.

Mường La đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Huyện Mường la hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyên Văn Bắc – Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết: Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân trên địa bàn, huyện Mường La đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021. Kinh tế duy trì tăng trưởng, các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện Mường La đã thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng của huyện Mường La là 25.795 ha, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Các xã, thị trấn trong huyện tăng cường chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc 5.800 ha cây ăn quả hiện có và hơn 2.200 ha cây Sơn Tra. Sản lượng quả của toàn huyện đạt 20.000 tấn, tăng 9,42% so với cùng kỳ. Quan tâm tìm kiếm đầu ra cho các mặt hàng nông sản, huyện Mường La đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xuất khẩu nông sản, xúc tiến thương mại năm 2021. Mặt khác, huyện Mường La còn thành lập tổ công tác chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu, phục vụ nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Huyện Mường La hiện có hơn 41 con trâu, bò. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo đó, năm 2021, sản lượng tiêu thụ xoài của huyện Mường La đạt 6.900 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1.347 tấn, tiêu thụ trong nước 5.553 tấn tại các siêu thị BigC, Hapro, Vinmart và chợ đầu mối các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Tĩnh, Nghệ An..., công ty CPTP Đồng giao. Sản lượng tiêu thụ chuối của huyện đạt 10.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ước đạt 5.390 tấn, tiêu thụ trong nước 4.610 tấn chợ đầu mối các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất an toàn, nuôi nhốt gắn với trồng cỏ. Diện tích trồng cỏ chăn nuôi của cả huyện là 1.270 ha tăng 30,7% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu, bò 41.810 con, đạt 100,26% so với kế hoạch, đàn lợn 64.500 con đạt 100% so với kế hoạch, đàn gia cầm 535.000 con, đạt 100% so với kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2020, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Mường La tăng 4,8%, đàn gia cầm tăng 5,69%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 4.100 tấn, tăng 12,33% so với cùng kỳ.

Sự nghiệp giáo dục, y tế của huyện Mường La cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện Mường La đã chỉ đạo triển khai tốt các chương trình y tế, công tác giám sát, phòng chống chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, tổ chức khám và điều trị bệnh cho hơn 25.834 lượt người.

Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, huyện Mường La không chỉ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Mà còn hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.