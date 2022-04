Lai Châu: Hoạt động mở màn cho lễ hội Then Kin Pang

Tối qua ngày 8/4, tại nhà văn hóa xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã diễn ra chương trình thi văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Thái mở màn cho Lễ hội Then Kin Pang.

Chương trình thi văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Thái có 6 đoàn của các xã trên địa bàn huyện Phong Thổ tham gia, cụ thể là: Khổng Lào, Mường So, Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn và thị trấn Phong Thổ.

chương trình thi văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Thái mở mà cho lễ hội Then Kin Pang.(Ảnh: PV)

Ở phần thi văn nghệ, mỗi đoàn có 3 tiết mục, trong đó có tiết mục mang bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Nội dung ca ngợi về quê hương, đất nước, con người; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tinh thần đoàn kết, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Phần thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái của xã Mường So.(Ảnh: PV)

Đối với phần thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái, mỗi đoàn có 2 thí sinh (1 nam, 1 nữ) tham gia trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc Thái: Trang phục nữ gồm Lễ phục "áo dài" (xửa hĩ), thường phục "áo cóm dài tay" (xửa cóm khen hĩ), thường phục cách tân "áo cóm cộc tay" (xửa cỏm khen tển); trang phục nam giới gồm bộ quần áo chàm và trình diễn xen kẽ trong tổng thể chương trình văn nghệ của đoàn mình.

Khách mời giao lưu với các đoàn văn nghệ tại chương trình.(Ảnh: PV)

Theo ban tổ chức, từ ngày ngày 9-10/4, chương trình lễ hội Then Kin Pang sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động: Tổ chức thi đấu các môn thể thao trong lễ hội; trình diễn lễ hội "Áp hô chiêng" (lễ hội gội đầu); đêm hội vòng xòe Thái; tổ chức nghi lễ tại nhà Then; khai mạc Lễ hội Then Kin Pang; tổ chức thi té nước, mời đại biểu và du khách tham gia lễ hội "Té nước" tại suối Nậm Lùm…