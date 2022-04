Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u vú lở loét

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 2 bệnh nhân có khối u vú lở loét, biến dạng và chảy máu. Sau khi phẫu thuật thành công, sức khoẻ của bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo đó, Khoa ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ CTT (xin được viết tắt họ tên), 39 tuổi trú tại xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La vào viện trong tình trạng vỡ loét đầu vú do điều trị ung thư sai phương pháp. Theo lời kể của bệnh nhân CTT thì bệnh nhân phát hiện mình mắc u vú phải cách đây hơn 1 năm và được bác sỹ tư vấn nhập viện để phẫu thuật cắt tuyến vú phải. Nhưng vì lý do cá nhân chị T xin ra viện và về nhà đi đắp thuốc nam, sau một thời gian đắp thuốc khối u ngày càng to và biến dạng sùi loét và chảy máu nhiều làm cho sức khỏe của chị ngày càng giảm sút, ăn uống kém và sút cân.

Các bác sỹ đang tiến hành các quy trình phẫu thuật cho bệnh nhân CTT. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.

Theo bác sỹ Quách Thanh Tùng, Khoa ung bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La là người điều trị trực tiếp cho chị T cho biết, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chị T được chẩn đoán K vú (P). Các bác sỹ tiến hành hội chẩn và thống nhất phương pháp tối ưu điều trị cho bệnh nhân là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u vú phải, nạo vét hạch và chuyển vạt da tự thân che phủ tổn thương. Sau phẫu thuật hiện tại sức khỏe chị T ổn định.

"Thuốc nam đắp lên vú không thể điều trị được khối u hay làm tiêu u như nhiều người vẫn nghĩ. U ở vú có thể là u lành hoặc u ác tính và thường thì khối u còn do ảnh hưởng của nội tiết trong cơ thể. Khi phát hiện và được chẩn đoán ung thư vú, các bệnh nhân không nên quá lo lắng, mà cần tuân thủ đúng cách điều trị", bác sỹ Quách Thanh Tùng, Khoa ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết.

Các bác sỹ Khoa ung bướu đang phẫu thuật cho bệnh nhân CTT. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.

Cũng trong giữa tháng 4 vừa qua, Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận thêm bệnh nhân QVT (xin được viết tắt họ tên), 41 tuổi trú tại xã Nậm lầu, huyện Thuận châu, bị ung thư vú ác tính. Thời điểm bệnh nhân nhập trong tình trạng rất nặng như: Khối u sùi loét, thiếu máu, hôi thối, đang chảy máu. Sau đó các bác sỹ đã làm các bước xét nghiệm, hội chẩn… rồi tiến hành phẫu thuật cắt khối u thành công tốt đẹp. Hiện, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định và dần hồi phục.

Bệnh nhân QTV 41 tuổi trú tại (xã Nậm lầu, huyện Thuận châu) nhập viện trong tình trạng sức khoẻ yếu. Sau đó được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật và điều trị thành công tốt đẹp. Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.

Trao đổi với PV, Bắc sỹ Quách Thanh Tùng, Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng khuyến cáo người dân, khi phát hiện thấy dấu hiệu bất thường cảnh báo nguy cơ ung thư cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Hậu quả là bệnh nhân bị bỏ lỡ giai đoạn đầu trong điều trị, ung thư chuyển sang giai đoạn muộn hơn, khiến việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trên 35 tuổi cần thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra bệnh. Đồng thời khi mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh người dân cần đến các bệnh viện có chuyên khoa về ung bướu. Tránh tình trạng tự điều trị, khi không có sự chỉ định của bác sỹ khiến bệnh diễn biến nặng hơn gây nguy hiểm cho người bệnh.