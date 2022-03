Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La: Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng nặng gần 12kg

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng nặng gần 12kg cho một nữ bệnh nhân 47 tuổi.

Ngày 24/3/2022, khoa Sản bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H (47 tuổi), phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bệnh nhân H vào viện trong tình trạng đau bụng liên tục vùng hạ vị, kèm theo khó thở nhẹ.

Theo lời kể của bệnh nhân H, cách đây vài tháng thấy vùng bụng dưới to lên và cứ nghĩ do béo bụng. Thời điểm đó chưa thấy có triệu chứng gì bất thường nên bệnh nhân H chủ quan không đi khám. Về sau bụng ngày càng to nhanh, bệnh nhân H có đi khám và siêu âm thì phát hiện có khối u vùng tiểu khung kích thước lớn và xác định sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Kíp phẫu thuật của khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phẫu thuật khối u buồng trứng cho bệnh nhân H. Ảnh: Linh Hiền.

Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân H lại bị nhiễm Covid-19. Sau khi điều trị Covid-19 ổn định, bệnh nhân H đã đến khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khám và được chỉ định nhập viện. Đến hồi 8 giờ 35 phút ngày 25/3, bệnh nhân H thấy đau tức ngực, khó thở, đau bụng liên tục.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và đưa ra kết luận bệnh nhân có khối u buồng trứng kích thước lớn, toàn bộ ổ bụng là khối mật độ căng chèn ép lên vùng thượng vị. Kết quả siêu âm có nhiều dịch ổ bụng. Các bác sĩ khoa Sản tiến hành phẫu thuật khối u nặng gần 12kg, trong đó khối u có chứa 8kg dịch.

Kíp phẫu thuật gồm có : Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn An; bác sĩ Công; gây mê thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Xuân Trường. Các bác sĩ tiến hành vô cảm, vào ổ bụng kiểm tra ổ bụng khối u buồng trứng kích thước to choán toàn bộ ổ bụng lên ngang mức thượng vị.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, khối u đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân H. Hiện, sức khoẻ bệnh nhân H ổn định. Ảnh: Linh Hiền.

Do khối u quá lớn không thể lấy toàn bộ khối u ra khỏi nên bác sỹ phẫu thuật đã tiến hành chích khối u hút ra 8L dịch trong, gỡ dính, giải phóng khối u. Sau 1 giờ 30 phút, ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ bệnh nhân H ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho biết: U nang buồng trứng là khối u thường gặp ở phụ nữ. Có thời gian im lặng kéo dài nhưng có thể tiến triển rất nhanh trong thời gian ngắn. Các khối u buồng trứng có thể gây ra nhiều các triệu chứng khác nhau như đau bụng, rối loạn kinh nguyệt... Nếu không được phát hiện sớm, u nang có thể dẫn tới không phóng noãn gây rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, xoắn buồng trứng gây đau bụng dữ dội. Một số trường hợp tiến triển thành ung thư buồng trứng... làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh khuyến cáo: Để phát hiện sớm các khối u buồng trứng, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và được tư vấn. Tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La áp dụng các phương pháp thăm khám với sự hỗ chẩn đoán chính xác như: Siêu âm, chụp cắt lớp vi tính...và điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật nội soi đảm bảo an toàn cho sức khỏe và hoạt động buồng trứng của người bệnh.