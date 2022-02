Than Uyên: Nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện mục tiêu kép, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã giành được những kết quả nổi bật trên cả 2 phương diện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Lò Văn Hương – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Thời gian qua, huyện Than Uyên luôn đặt lên hàng đầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đi đôi với công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện Than Uyên cũng đặc biệt chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, huyện Than Uyên đã phát động nhiều phong trào thi đua. Các phong trào thi đua do huyện triển khai, phát động đều thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện.

Nhiều hộ dân ở huyện Than Uyên có thu nhập ổn định từ phát triển cá lồng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua trò chuyện với Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, được biết: Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Than Uyên đã ban hành Công văn 207/UBND-PĐTĐ ngày 13/02/2021 về Phát động thi đua "Toàn dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021". Bên cạnh đó, huyện Than Uyên còn triển khai sâu rộng cuộc thi "Sử dụng hiệu quả nhóm zalo cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19" theo phát động của Ban Tổ chức cuộc thi Nhóm zalo cộng đồng tỉnh Lai Châu.

Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh Lai Châu, UBND huyện Than Uyên cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt "Than Uyên đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Theo Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, qua các phong trào thi đua đã góp phần khơi dậy ý chí, tinh thần đoàn kết cũng như nỗ lực vượt khó của người dân trong huyện, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19. Vượt lên những khó khăn, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, người dân các xã, thị trấn của huyện Than Uyên tích cực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện Than Uyên đạt 41 triệu đồng/người/năm. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, nền kinh tế của huyện vẫn duy trì được sự phát triển khá. Hàng năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra" – ông Hương nhấn mạnh.

Trong năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Than Uyên đạt 56.769 triệu đồng, tăng 4.699 triệu đồng so với Nghị quyết HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Than Uyên đạt 41 triệu đồng/người/năm, đạt kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt 33.741 tấn, tăng 2041 tấn so với Nghị quyết HĐND huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 17,41 %.

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại, dịch vụ của huyện Than Uyên cũng có tốc độ tăng trưởng khá, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển năng động, theo hướng hiện đại.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được huyện Than Uyên chú trọng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế, huyện Than Uyên cũng đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện ủy, UBND huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của người dân trong huyện ngày càng nâng cao. Không chỉ chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, người dân trong huyện cũng hạn chế tụ tập đông người.

Đến nay, toàn huyện Than Uyên đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 37.900 người trên 18 tuổi, đạt hơn 83%. Hơn 7500 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đạt hơn 87,5%. Cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân, tình hình dịch Covid-19 ở huyện Than Uyên đang được kiểm soát chặt chẽ, không để lây lan, phát triển mạnh. Người dân các xã, thị trấn trong huyện yên tâm lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển.