Sơn La: Tham vấn cộng đồng điều chỉnh quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân

Hôm nay (2/10), tại hội trường UBND phường Chiềng Cơi (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), UBND thành phố Sơn La phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức họp tham vấn cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Sơn La; đại diện đơn vị tư vấn; lãnh đạo các phường Chiềng Ngần, Chiềng Cơi, Quyết Thắng, Quyết Tâm; đại diện các tổ, bản, hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, cho biết: Xuất phát từ tính cấp thiết và trăn trở nhiều năm của cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố, xã, phường và nhân dân trên địa bàn đều mong đợi thực hiện việc quy hoạch để xây dựng một nghĩa trang theo hướng văn minh, tiết kiệm đất và xanh, sạch.

Phát biểu trả lời ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: Thành phố đã thuê các chuyên gia của Tổng cục Môi trường, chuyên gia hàng đầu để có những tham vấn trước. Thành phố rất thận trọng trong những bước đi và cách làm và đã có những tính toán cụ thể để lựa chọn các nội dung phù hợp, bảo đảm theo quy định của pháp luật vào nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Theo ông Trụ, việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang không chỉ là nơi tâm linh để tưởng nhớ những người đã khuất mà đây là một trong những chỉ tiêu, tiêu chí để xếp hạng đô thị. Với một đô thị phát triển văn minh, hiện đại thì tiêu chí, chỉ tiêu nghĩa trang cũng hết sức quan trọng.

Qua rà soát các quỹ đất trên địa bàn thành phố Sơn La, ngày 7/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt Đề án quy hoạch chi tiết nghĩa trang tại Quyết định số 1916 ở khu Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi. Diện tích nghiên cứu là 40ha, diện tích lập quy hoạch thực hiện là 19,81ha.

Cuộc họp tham vấn cộng đồng và nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Tài Anh, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La – đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch thuyết trình về nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La.

Theo đó, ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD (thay thế QCVN 01:2008/BXD). Trong đó, quy chuẩn mới có thay đổi các quy định đối với nghĩa trang, nhà hỏa táng, cụ thể như: Không quy định việc nghĩa trang xây dựng mới phải bố trí ở ngoài đô thị. Khoảng cách an toàn về môi trường của khu hung táng đến công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung là 1.000m (tăng gấp đôi so với QCVN 01:2008/BXD là 500m); khu cát táng là 100m.

Ông Phạm Tài Anh, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La – đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch thuyết trình về nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La cho các đại biểu dự cuộc họp.

Khoảng cách an toàn về môi trường đến điểm lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đô thị, điểm dân cư nông thôn tập trung của khu huyệt mộ nghĩa trang hung táng là 1.500m (giảm so với QCVN 01:2008/BXD là 2.500m) và của khu huyệt mộ chôn một lần là 1.000m (QCVN 01:2008/BXD không quy định).

Nội dung điều chỉnh: Chuyển từ nghĩa trang đa hình táng thành nghĩa trang cát táng gắn với công trình hoả táng (bỏ hình thức hung táng và chôn một lần). Bổ sung một số công trình phụ trợ, một số vị trí điểm nhấn về kiến trúc; tăng diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, cảnh quan đảm bảo trong công tác phục vụ nhân dân sau khi dự án đi vào hoạt động. Kế hoạch thực hiện quy hoạch được chia làm 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 417 tỷ đồng.

Bà Bùi Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ tổ 2, phường Quyết Tâm nêu ý kiến tại cuộc họp.

Mục tiêu quy hoạch: Hình thành một nghĩa trang cát táng theo mô hình "công viên tưởng niệm" văn minh, hiện đại, thân thiện với cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm đáp ứng đời sống tâm linh, tính ngưỡng theo phong tục tập quán địa phương.

Khi "công viên tưởng niệm" đi vào hoạt động sẽ đảm bảo vấn đề an sinh, dịch vụ xã hội trong hoạt động an táng, bao gồm các loại hình dịch vụ hỏa táng, chăm sóc mộ phần theo nguyện vọng của thân nhân người đã khuất. Đồng thời, còn có thể quy tập mộ phần các của các nghĩa trang nhỏ lẻ, tự phát đang tồn tại trên địa bàn thành phố thuộc diện phải đóng cửa, di dời theo quy định do không đảm bảo các tiêu chí về môi trường.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch thuyết trình, nhiều đại biểu dự Hội nghị đã bày tỏ ý kiến lo ngại về môi trường, như: Khí thải, nước thải và rác thải khi xây dựng nghĩa trang.

Ông Đèo Văn Sáng, Trưởng bản Khoang, xã Chiềng Ngần nêu ý kiến tham gia vào nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Bà Bùi Kim Tuyến, Bí thư Chi bộ tổ 2, phường Quyết Tâm, cho biết: Đây là dự án phù hợp với lòng dân. Tuy nhiên, theo tôi được biết, trong thời gian qua, người dân ở bản Khoang, Chiềng Ngần và Trường Đại học Tây Bắc đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị để bày tỏ ý kiến không nhất trí với việc xây dựng lò hoả táng vì nằm rất gần trường học và sát khu dân cư.

"Việc xây dựng gần như vậy có đảm bảo về môi trường không khí không? Việc ô nhiễm không khí do lò hoả táng gây ra được tính toán như thế nào? Khoảng cách gần nhất là bao nhiêu? Bởi, theo chúng tôi tìm hiểu, ở một số nơi lò hoả táng gây ô nhiễm không khí rất lớn. Tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Sơn La tổ chức đối thoại với người dân ở các tổ, bản gần sát nghĩa trang để nắm được ý kiến trực tiếp của bà con", bà Tuyến đặt vấn đề.

Ông Đèo Văn Sáng, Trưởng bản Khoang, xã Chiềng Ngần nêu ý kiến: Lò hoả táng tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi nằm sát với bản Khoang xã Chiềng Ngần. Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh, người dân đang chuyển đổi diện tích đất sản xuất ở đây sang trồng cây ăn quả. Diện tích chuyển đổi lớn nên bà con bản Khoang kiến nghị không nhất trí với vị trí xây dựng nghĩa trang và lò hoả táng tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi kiến nghị của bà con chưa được các cấp có thẩm quyền trả lời thấu đáo. Vì vậy, tôi kiến nghị chính quyền phải tổ chức họp và đối thoại với người dân để tìm được tiếng nói chung.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị trên, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch và đại diện Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, vấn đề môi trường của một số đại biểu tham dự cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, cho hay: Trong lần điều chỉnh này có nhiều ưu việt hơn, khắc phục được những vấn đề bất cập mà người dân và một số cơ quan đã có ý kiến trong thời gian qua. Theo Thông tư 22/2019 của Bộ Xây dựng, khoảng cách, cự ly đều đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.

Sau quy hoạch, ở bước đánh giá tác động môi trường sẽ trình bày rất cụ thể về công nghệ, vận hành và biện pháp xử lý. Khi thực hiện bước báo cáo đánh giá tác động môi trường, sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến của nhân dân. Thành phố và Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất, để bảo vệ sức khoẻ của người dân.