Tuyến quốc lộ 6C và tuyến tỉnh lộ 110 có hơn 70 km qua địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La). Xác định đây là những tuyến đường phức tạp, cán bộ, chiến sỹ CSGT Công an huyện Mai Sơn đã triển khai, ban hành nhiều kế hoạch tuần tra, kiểm soát ngày đêm đảm bảo ATGT và giữ gìn TTATXH, không bỏ lọt các loại tội phạm.

Clip: Đảm bảo an toàn giao thông trên cung đường Tây Bắc

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là huyện biên giới tiếp giáp với các huyện khác trong tỉnh; đồng thời giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là nơi thông thương giữa các huyện, thành phố với nhau; có tuyến quốc lộ 6C và tuyến tỉnh lộ 110 dài hơn 70km qua địa bàn huyện.

CSGT Công an huyện Mai Sơn kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Trung Hiếu

Ngay sau khi ra quân trên tuyến tỉnh lộ 110 từ địa bàn thị trấn Hát Lót đến địa bàn xã Chiềng Chăn, lực lượng CSGT huyện Mai Sơn đã liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về luật giao thông đường bộ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử phạt đồng thời tuyên truyền nhắc nhở để mỗi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Anh Lê Tiến Thành, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La người tham gia giao thông cho biết: Hôm nay tôi tham gia giao thông có mắc lỗi là không thắt dây an toàn, qua kiểm tra của lực lượng CSGT huyện Mai Sơn, tôi thấy mình mắc lỗi như thế là sai, qua kiểm tra như vậy thì tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau khi tham gia giao thông sẽ thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn đến mình và mọi người.

Ngoài việc xử phạt các trường hợp vi phạm, CSGT Công an huyện Mai Sơn còn tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho người dân. Ảnh: Trung Hiếu

Trên địa bàn toàn huyện Mai Sơn (Sơn La) các vụ tai nạn giao thông, thiệt hại về người và tài sản năm 2021 giảm hẳn, trong quá trình tiến hành kiểm tra, xử lý; đơn vị đã xử lý 1016 trường hợp, phạt tiền hơn 950 triệu đồng, tước 98 GPLX mô tô, 44 GPLX ô tô, tạm giữ 251 phương tiện. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy phát hiện, bắt giữ thành công 08 vụ, 08 đối tượng phạm tội về ma túy, 03 vụ, 03 đối tượng phạm tội về kinh tế… trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Đội CSGT – TT, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường “nóng”. Ảnh: Trung Hiếu

Thượng úy Nguyễn Việt Hùng, Cán bộ, Đội CSGT-TT, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Lực lượng Cảnh sát giao thông từ năm 2022 đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ATGT và xử lý vi phạm, các lỗi vi phạm như: người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, trong hơi thở nồng độ cồn, cơ thể có chất ma túy, … và để thực hiện có hiệu quả thì lực lượng CGST Công an huyện đã phối hợp với lực lượng KT-HS-MT, CAX để tuần tra, kiểm soát góp phần đảm bảo ANTT, ATGT…

Đội CSGT – TT, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La quyết liệt xử lý với các tài xế vi phạm. Ảnh: Trung Hiếu

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Đinh Văn Anh, Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng CSGT Công an huyện Mai Sơn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chương trình, kế hoạch.

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để làm giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Đội CSGT – TT, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy phát hiện, bắt giữ thành công 08 vụ, 08 đối tượng phạm tội về ma túy, 03 vụ, 03 đối tượng phạm tội về kinh tế. Ảnh: Trung Hiếu

"Trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và người bị thương trong năm 2022. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mai Sơn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân đặc biệt là bà con ở vùng sâu vùng xa. Tiếp tục chỉ đạo CBCS làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động phát hiện các đối tượng tội phạm, góp phần bảo đảm TTATGT, TTATXH trên địa bàn" Thiếu tá Đinh Văn Anh nói.

Với sự vào cuộc của lực lượng CSGT Công an huyện Mai Sơn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Trung Hiếu



Là đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mai Sơn; cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện đã và đang tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngăn chặn tận gốc các loại tội phạm, đảm bảo ATGT trên tuyến đường này.