Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an huyện mộc Châu bắt giữ 1 đối tượng buôn bán và tàng trữ 30.000 viên ma tuý tổng hợp.

Clip: Công an tỉnh Sơn La bắt 1 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma tuý tổng hợp.

Vào lúc hơn 5h, ngày 05/5, tại bản Phát (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), tổ công tác liên ngành do Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện mộc Châu, đồn biên phòng Lóng Sập, Chi Cục Hải quan Lóng Sập, Cục Hải quan Điện Biên phát hiện và bắt giữ 01 đối tượng mua bán trái phép 30.000 viên ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Tráng A Phái cùng tang vật 30.000 viên ma tuý tổng hợp. Ảnh: Hà Hoàng.

Đối tượng bị bắt là Tráng A Phái (SN 1993, trú tại bản Phu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Vật chứng thu giữ tại chỗ: 30.000 viên ma tuý tổng hợp, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ cùng một số vật chứng liên quan khác…

Tại cơ quan Công an, Tráng A Phái khai nhận đã mua số ma tuý trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước CHDCND Lào về bán kiếm lời. Khi di chuyển đến khu vực bản Phát (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.