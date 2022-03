Phù Yên: Nhiều người dân nhập viện điều trị do các di chứng hậu Covid - 19

Theo số liệu thống kê của huyện Phù Yên (Sơn La), đầu năm đến nay, trên địa bàn đã có hơn 8.300 người nhiễm Covid - 19. Không ít người nhiễm Covid - 19 sau khi khỏi bệnh vẫn để lại một số di chứng và phải nhập viện điều trị, trong đó có người già, trẻ nhỏ.

Bác sĩ khám hậu Covid-19 cho bệnh nhân. Ảnh: Lan Anh.

Những biến chứng do hậu Covid-19 ở người già và trẻ em

Bà Phùng Thị Ách năm nay 81 tuổi, Bản Do, xã Mường Do vốn có tiền sử bệnh nền huyết áp cao, sỏi thận, xuất huyết dạ dày, do vậy bà chưa được tiêm phòng vaccine Covid - 19. Sau khi bị nhiễm Covid -19 và điều trị khỏi vào ngày 25/3, bà Ách vẫn phải nhập viện điều trị do các biến chứng nặng nề hậu Covid để lại, như: Mệt mỏi, tức ngực, khó thở, phổi bị tổn thương dẫn đến hệ hô hấp bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Bà là một trong những trường hợp điển hình mắc các biến chứng hậu Covid 19 do Bộ y tế khuyến cáo.

Bác sĩ Lường Hoàng Trường, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phù Yên, cho biết: Bệnh nhân Ách vào viện trong tình trạng có rất nhiều bệnh nền như viêm khớp, đái tháo đường, xuất huyết tiêu hóa, sau khi âm tính bệnh nhân được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu tiếp tục điều trị và chăm sóc.

"Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân này trong tình trạng đau ngực khó thở, thể trạng suy kiệt trên bệnh nền và khó thở liên tục. Hiện tại bệnh nhân đã được chụp X - quang, phổi bệnh nhân tổn thương lan tỏa, trong quá trình điều trị chăm sóc bệnh nhân đã ổn định dần dần, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi thêm”. Bác sĩ Lường Hoàng Trường nói.

Để sức khỏe được quản lý tốt nhất, sau mắc Covid-19 người dân nên đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế để được theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe một cách toàn diện. Ảnh: Lan Anh.

Cũng tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên, trung bình mỗi tuần khoa tiếp nhận 1-2 trường hợp bệnh nhi nhập viện để điều trị do các biến chứng sau khi khỏi Covid - 19. Các trường hợp nhập viện chủ yếu có các biểu hiện viêm phổi, khó thở, ho, lười bú, mệt mỏi, quấy khóc… Trong đó, có một số bệnh nhi kết quả chụp X-quang cho thấy phổi bị tổn thương do biến chứng dịch bệnh Covid 19 để lại.

Theo bác sĩ Bạc Văn Păn, Trưởng Khoa Nhi trước mắt các bác sĩ sẽ tư vấn cho trẻ không có dấu hiệu sốt cao, khó thở, ba nữa là không có bệnh lý nền kèm theo thì hướng dẫn cho trẻ bú sữa mẹ nhiều hơn; hai là phòng, chống mất nước và điện giải; thứ ba nữa là bổ sung thêm kháng sinh bằng đường uống hoặc đường tiêm, bù nước và điện giải.

Phụ huynh của bé Mùi Khánh Phong, một tháng tuổi, bản Bó Mý, xã Bắc Phong, chia sẻ: Do bé còn nhỏ nên chưa được tiêm phòng vaccine. Khi bé bị mắc Covid -19, bé bị sốt kèm theo mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bé bắt đầu có các triệu chứng khó thở, thở rít, khò khè. Ngay khi thấy các triệu chứng trên, gia đình tôi đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện để khám và điều trị. Rất may nhờ được điều trị sớm nên phổi của bé chưa bị tổn thương.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi điều trị sau hậu Covid-19. Ảnh: Lan Anh.

Những điều người dân cần lưu ý sau hậu Covid-19

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên tiếp đón khoảng từ 150-180 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Trong đó, bình quân mỗi ngày có khoảng 3 - 4 bệnh nhân tới khám để kiểm tra sức khỏe sau khi mắc Covid - 19 hoặc do các di chứng Covid 19 để lại' một số trường hợp phải nhập viện để điều trị.

Bác sĩ Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên, cho rằng: Đa số các trường hợp nhiễm Covid -19 sau khi khỏi thì hồi phục hoàn toàn. Chỉ một số ít có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng thì người ta gọi là hậu Covid. Các biểu hiện bao gồm mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau lưng; đau tức ngực khó thở, ho kéo dài hoặc mất ngủ kéo dài hoặc đau đầu hoa mắt chóng mặt.

Việc kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19 là cần thiết, giúp đánh giá sớm những biến chứng và đưa ra biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu để giảm thiểu nguy cơ gây hại đến sức khỏe. Ảnh: Lan Anh.

Ngay từ tháng 1/2022, Bệnh viện đã triển khai thành lập 1 tổ chuyên tư vấn điều trị Covid và hậu Covid -19, đối với các trường hợp nhẹ chúng tôi tư vấn điều trị tại nhà, trường hợp nặng thì chúng tôi cho xe cứu thương đến đón và điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện cũng thành lập 1 phòng khám hậu Covid -19 tại phòng khám trực tiếp do bác sỹ Trưởng phòng khám phụ trách để tư vấn và điều trị.

Những ngày gần đây, mỗi ngày huyện Phù Yên ghi nhận có vài chục đến hàng trăm các ca nhiễm Covid-19 mới là F0 trong cộng đồng. Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, giải pháp tiêm phòng vaccine là yếu tố hàng đầu để giảm nhẹ các triệu chứng và biến chứng do Covid - 19 gây ra.

Nhiều người đến bệnh viện khám, kiểm tra sức khỏe khi có những triệu chứng hậu Covid-19. Ảnh: Lan Anh.

Bác sĩ Trịnh Xuân Trường khuyến cáo người dân: Hiện nay, chưa có một loại thuốc đặc hiệu nào có thể điều trị chung cho các di chứng hậu Covid -19. Khi bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng để có hướng điều trị phù hợp.

Khi các bệnh nhân có triệu chứng tức ngực, khó thở, đau đầu hoa mắt chóng mặt, mất ngủ kéo dài thì cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị. Đối với các trường hợp nhẹ thì tích cực tập thể dục thể thao, ăn uống đúng chế độ tăng cường chất đạm, uống thêm vitamin để tăng cường sức đề kháng.