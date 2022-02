Nông thôn Tây Bắc: Thực phẩm sau Tết không khan hiếm, giá bán ổn định

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều thực phẩm tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã, không khan hiếm như mọi năm, giá bán tương đối ổn định.

Thực phẩm sau Tết ổn định không tăng phi mã

Từ sáng mùng 6 – 8, tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã hoạt động nhộn nhịp trở lại như những ngày trước Tết âm lịch. Tại các sạp bán hàng ở chợ có rất nhiều tiểu thương mở bán hàng kiếm thu nhập, từ đó đã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Các mặt hàng hóa được bày bán đa dạng nhất là rau, củ, quả, giá cả hợp lý được nhiều người tiêu dùng chọn mua về phục vụ bữa cơm gia đình.

Sau Tết Nguyên đán, rau xanh luôn là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. (Ảnh: Hà Hoàng).

Theo quan sát của phóng viên, ở các chợ trên địa bàn TP. Hòa Bình, giá bán các loại rau xanh như: Mồng tơi, cải cúc, rau muống, rau bí từ 8.000 - 10.000 đồng/mớ; xu hào 5.000 đồng/củ; bắp cải 10.000 đồng/cây; măng tươi 25.000 - 30.000 đồng/kg, quả đậu 20.000 đồng/kg; nấm từ 100.000 - 150.000 đồng/kg. Gà ta ngon 150.000 - 170.000 đồng/kg, thịt bò 280.000 - 330.000 đồng/kg; các loại cá từ 75.000 - 100.000 đồng/kg; tôm 280.000 - 450.000 đồng/kg.

Đa số người tiêu dùng đánh giá sau Tết Nguyên đán, thực phẩm tươi sống được bán phong phú, đa dạng tại các chợ; giá cả tương đối ổn định so với trước Tết. Xuân Nhầm Dần năm nay, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình không còn xảy ra tình trạng "ăn rau đắt hơn ăn thịt", giá cả leo thang như nhiều năm trước. Chỉ có 1 số thực phẩm giá bán tăng nhỉnh hơn so với trước Tết khoảng 10 - 15% như: Nấm, tôm, thịt bò do nhu cầu đổi bữa nấu lẩu của người tiêu dùng tăng cao, cộng với đầu xuân số lượng tiểu thương bán hàng chưa nhiều.

Từ sáng mùng 2 Tết âm lịch, chợ Nghĩa Phương (phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình) đã mở nhộn nhịp trở lại. Từ đó, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Hà Hoàng.

Là người nội trợ chính trong gia đình chị Nguyễn Hải Yến, phường Tân Thịnh (TP. Hòa Bình, tỉnh Hoà) chia sẻ: Trước đây, mỗi khi Tết đến, tôi thường tích trữ thực phẩm vì sợ sau Tết khó mua hoặc thực phẩm tăng phi mã. Bởi, thông thường sau Tết thực phẩm tươi sống như: Rau xanh, cá thường bị đẩy lên cao gấp đôi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây không còn tình trạng thực phẩm tăng cao nữa, nên tôi cũng không tích trữ, chỉ mua đủ phục vụ gia đình trong 2 ngày Tết thôi. Vì mùng 2 âm lịch tôi đã có các cửa hàng bán thực phẩm tươi rồi, giá cả rất ổn định, không tăng chóng mặt như nhiều năm trước.

Chợ mở sớm, đáp ứng nhu cầu dùng của người dân

Bà Nguyễn Thị Son, đang bán cá tại chợ Nghĩa Phương cho khách hàng (người bên phải). Ảnh: Hà Hoàng.

Hiện nay, trên thị trường các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi xanh rất đa dạng về mẫu mã chủng loại nên người tiêu dùng đã bỏ tâm lý tích đồ ăn ngày Tết. Người dân chỉ mua đủ lượng thực phẩm phục vụ nhu cầu trong dịp Tết nhằm đảm bảo chất lượng, vì từ sáng mùng 2 Tết, các chợ đã bán đầy đủ các mặt hàng, giá cả cơ bản hợp lý, có tăng cũng không đáng kể.

Năm nay, mặc dù dịp Tết Nguyên đán có thời tiết rét đậm, rét hại hơn so với mọi năm nhưng đa số các mặt hàng rau, củ, quả vẫn đa dạng về nhiều chủng loại. Nguồn cung luôn được đảm bảo nên không chỉ tại các chợ trên địa bàn TP. Hòa Bình, mà còn ở các huyện khác thuộc tỉnh Hoà Bình giá rau xanh tương đối ổn định so với dịp trước Tết. Cùng với rau xanh, cá là một trong những thực phẩm được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn sau Tết Nguyên đán nhưng giá bán cơ bản ổn định.

Khung cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua tại chợ Tổng (phường Tân Thịnh, TP. Hoà Bình). Đa số các mặt hàng thực phẩm đều rất ổn định, không tăng cao như những năm trước. Ảnh: Hà Hoàng.

Là tiểu thương buôn bán cá sông Đà tại chợ chợ Nghĩa Phương (phường Phương Lâm, TP. Hoà Bình) nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Son cho biết: Năm nay giá các loại cá như trắm đen, trắm trắng, cá lăng sau Tết không tăng. Nguyên nhân chính là do nguồn hàng dồi dào được nhập từ các cơ sở nuôi cá lồng trên sông Đà. Các hộ và HTX nuôi cá lồng sông Đà luôn cân đối sản lượng cá phục vụ trước, trong và sau Tết. Tiểu thương chúng tôi không gặp khó khăn trong khâu nhập hàng.