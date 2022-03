Nông thôn Tây Bắc: Huy Bắc khắc phục thiếu mạ sau đợt rét

Theo báo cáo nhanh của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đợt rét đậm, rét hại vừa qua trên địa bàn huyện có khoảng 1,35 ha diện tích mạ bị chết rét, trong đó chết rét khỏang 10.000m2, chết do sốc nhiệt (không mở tấm phủ nilon) khoảng 1.500 m2, chết do ngộ độc phân khoảng 2.000 m2 tập chung chủ yếu ở các xã vùng trọng điểm lúa và xã Mường Thải, Mường Cơi, Mường Do...

Tính đến thời điểm này, các xã của huyện Phù Yên đã gieo cấy được 1.700 ha lúa ruộng vụ chiêm xuân, đạt 79% diện tích. Dự kiến các xã trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân vào trung tuần tháng 3/2022.