Nông dân huyện Mai Châu: Bảo vệ cây trồng trong giá rét

Dù nhiệt độ có nơi chỉ còn 5 – 10 độ C nhưng nông dân huyện Mai Châu (Hoà Bình) vẫn tích cực bám đồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi...

Vụ xuân này, gia đình ông Hà Văn Hợp, xóm Vãng (thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu) cấy 3 sào lúa. Những ngày qua, khi trời ngớt mưa lạnh, ông tất tả ra đồng phủ nilon, giữ ấm bảo vệ mạ. Ông Hợp cho biết: Mới ra Tết đã có đợt rét đậm, rét hại thấu xương như vậy. Cây mạ chưa cấy nếu không được bảo vệ, che chắn kịp thời có thể bị sâu bệnh hại hoặc thậm chí chết rét. Trong quá trình chăm sóc mạ, cán bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật của huyện, xã thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn gia đình thực hiện kịp thời các biện pháp để cây trồng phát triển, không bị hư hại.

Sau thời gian bảo vệ mạ khỏi ảnh hưởng bởi giá rét, nông dân huyện Mai Châu đã ra đồng cấy lúa. Ảnh: Hà Hoàng.

Ngoài ra, các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mai Châu cũng tập trung phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Ông Hà Văn Lợi, xóm Vế, xã Piềng Vế cho hay: Tôi nuôi đàn lợn gần 20 con, để không xảy ra sự cố lợn ốm, chết do rét, các chuồng nuôi được che kín xung quanh. Trong khi cho lợn ăn, tôi bổ sung thêm vitamin tổng hợp, men tiêu hóa trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn, từ đó để nâng cao chất dinh dưỡng và sức đề kháng cho đàn lợn phát triển.

Kênh mương thuỷ lợi được UBND huyện Mai Châu đầu tư tu sửa, để cung cấp nước tưới tiêu đồng ruộng cho bà con. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu, những ngày qua do sạt lở đá và thời tiết rét đậm, rét hại đã gây thiệt hại về tài sản, sản xuất tại một số địa phương. Trong đó, tại khu vực xóm Khán, xã Vạn Mai có 4 hộ ngoài thiệt hại về nhà cửa còn bị thiệt hại về sản xuất với khoảng 150 cây xoan, luồng, me, sưa các loại, 20 cây chuối. Khoảng 40 ha dưa hấu đang giai đoạn phát triển bị ảnh hưởng (cục bộ một số diện tích bị chết do rét). Toàn huyện có 30 con trâu, bò chết rét tại các xã Thành Sơn, Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hoà Bình và khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, UBND huyện đã ban hành văn bản số 345/UBND-NNPTNT về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn; Công văn số 346/UBND-NNPTNT về việc việc chủ động các giải pháp ứng phó với rét đậm, rét hại trong sản xuất nông nghiệp gửi các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn.

Nhờ bảo vệ cây trồng tốt trong điều kiện thời tiết giá rét, mạ lúa của người dân sau khi trồng đều phát triển xanh tốt. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo đó các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn đốc, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, như: Đối với cây trồng, bảo đảm nguồn nước cho diện tích lúa đã cấy, tạm dừng việc bón phân trong những ngày trời rét; không cấy lúa và cây trồng vụ đông xuân; tổ chức thu hoạch đối với diện tích rau màu đã đến hoặc gần đến kỳ thu hoạch trong những ngày trời rét, nhiệt độ xuống dưới 150C; có giải pháp dự phòng mạ để cấy dặm cho diện tích bị thiệt hại do rét đậm, rét hại; tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Đối với vật nuôi, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói, rét...

Ông Ngần Văn Toàn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu thông tin, ngay sau khi nắm được thông tin về thiệt hại tại các địa bàn, Ban chỉ huy PCTT& TKCN huyện, UBND huyện đã kịp thời hỗ trợ các hộ bị thiệt hại để ổn định chỗ ở và phục hồi sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, ngành chuyên môn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, để kịp thời hỗ trợ nông dân khắc phục ảnh hưởng.