Công an huyện Mai Châu: Làm tốt phòng chống cháy nổ dịp Tết

Để bảo đảm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trước và sau dịp Tết Nguyên đán trọn vẹn, an toàn, Công an huyện Mai Châu (Hoà Bình) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp… chấp hành tốt nội quy phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn

Dịp Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm của các hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh, đây cũng là thời điểm người dân tham gia hoạt động tâm linh và thường đốt vàng mã, thắp nến, thắp hương. Do đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Trước thực tế trên, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Trung tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình (người đầu tiên bên trái) làm việc về công tác phòng cháy chữa cháy với Giám đốc Công ty TNHH Quốc Đại, trụ sở tại xóm Đồng Tiến. Ảnh: Hà Hoàng.



Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện Mai Châu xây dựng kế hoạch và đang triển khai kế hoạch tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó tập trung cao độ triển khai nhiệm vụ, thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo về lực lượng, phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ; rà soát, chỉnh lý các phương án xử lý cháy, nổ lớn cần huy động nhiều lực lượng tham gia, nhất là phương án phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu đang hướng dẫn công nhân Công ty TNHH Quốc Đại về phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Hà Hoàng.

Trao đổi với PV, Trung tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cho biết: Gần đến Tết Nguyên đán, là thời điểm tập kết rất nhiều hàng hóa, vật liệu sản xuất để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân cao nhất, đặc biệt là hộ gia đình có nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Một số nơi, hàng hóa tập kết gần như chắn hết lối đi, biển quảng cáo thì che chắn hết lối thoát nạn của ngôi nhà.

Nhằm bảo đảm tốt công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, khu dân cư và các hộ gia đình để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, hộ gia đình.

Trong năm qua, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình luôn tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, thôn, bản, tổ dân phố, đoàn thể, chính trị xã hội tại khu dân cư 84 buổi, tuyên truyền bằng tờ rơi 927 tờ. Đồng thời, Đội cũng tập trung tuyên truyền qua cộng thông tin điện tử, nền tảng ứng dụng zalo, facebook 64 lượt. Số lượt tuyên truyền thông qua loa phát thanh của thôn, khu dân cư 1.218 lượt. Kết quả công tác kiểm tra tại nhà ở hộ gia đình (không bao gồm nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh): Tổng số ngôi nhà là 13.721 hộ, số lượt kiểm tra đạt 7.299 hộ. Số bản cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy được ký 7.299 bản, số tồn tại, thiếu sót là 4.872; số hành vi vi phạm 0, số trường hợp xử phạt 0.

Với lĩnh vực chế biến, sản xuất giấy, hiện Công ty Công ty TNHH Quốc Đạigiải quyết việc làm cho trên hàng chục công nhân lao động. Đồng thời, Công ty luôn chấp hành tốt công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian hoạt động. Ảnh: Hà Hoàng.

Bám sát địa bàn ngăn ngừa cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự

Theo Trung tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Đội đã tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cao như: Các chợ đầu mối, các của hàng điện máy, nhà xường sản xuất nhỏ lẻ… với tổng số lượt là 18 lượt kiểm tra, với 18 biên bản được lập và có cam kết đảm bảo an toàn cháy nổ.

Ngoài việc hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, Đội còn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn huyện 12 lượt, với 12 biên bản và cam kết được đã được lập. Tết là dịp để VK - VLN - CCHT, pháo có dậu hiệu sử dụng gia tăng, để kịp thời nắm bắt được được các đối tượng Đội đã phân công các CNCS trong đội phối hợp với các xã, thị trấn, trinh sát nắm tình hình các đối tượng thường xuyên sử dụng để có các bước theo dõi, quản lý và ngăn chặn, xử lý kịp thời. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn đón Tết đầm ấm và an toàn bên gia đình và người thân.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu còn làm tốt công tác cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Hà Hoàng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an huyện Mai Châu đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà máy cần chú ý các nguồn sinh nhiệt như: Kho hàng hóa, cửa hàng xăng, dầu hệ thống ga, khu dân cư… Tổ chức tốt công tác nắm tình hình phát hiện những vấn đề mới phát sinh nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, nhất là liên quan đến đường dây điện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt nội quy phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, Công an huyện Mai Châu còn kiểm tra lại tất cả các trang thiết bị phòng cháy nổ, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy, tránh thiệt hại do cháy nổ gây ra đối với người và tài sản.



Lãnh đạo xã Đồng Tiến (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) tiếp nhận thẻ căn cước công dân gắp chíp điện tử. Ảnh: Hà Hoàng.

"Để công tác phòng cháy chữa cháy thật sự đạt hiệu quả thì không chỉ là sự cố gắng của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, mà còn từ chính những người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, nhà máy, doanh nghiệp, tổ chức và từng cá nhân trong các hộ gia đình. Bởi, nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy hầu hết là do người dân bất cẩn, lơ là, thiếu cảnh giác trong việc sử dụng điện, các thiết bị đun nấu và sơ suất trong sử dụng lửa.

Vì vậy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các cơ quan đơn vị trong dịp Tết phải phân công người trực cũng như sẵn sàng, kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra, hạn chế được cháy nổ. Cùng với tinh thần chủ động, sẵn sàng của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy để đón một cái tết trọn vẹn, đoàn viên, ý nghĩa và an toàn"- Trung tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình thông tin.

Để phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Công an huyện Mai Châu khuyến cáo: Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, người dân nên bố trí nơi chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy, nổ tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Những nơi sản xuất, kinh doanh, chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy, nổ, nơi để phương tiện giao thông cơ giới, cần có giải pháp ngăn cháy với lối thoát nạn. Ảnh: Hà Hoàng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng – Công an huyện Mai Châu, cùng với kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy cụ thể trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 sẽ hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mai Châu trước và sau Tết âm lịch.