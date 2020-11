Ngọc Chiến huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Làm tốt công tác huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, xã vùng cao Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã gặt hái được nhiều thành công. Bộ mặt nông thôn miền núi của xã có nhiều đổi thay. Nhiều tuyến đường nội bản, ngõ bản đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và thông thương hàng hóa của người dân.

Là xã vùng III của huyện Mường La, Ngọc Chiến bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Cơ sở hạ tầng của xã vừa thiếu vừa chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao... ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, xã Ngọc Chiến đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Một mặt, xã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cấy trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có chất lượng vào sản xuất. Mặt khác, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc. Các tổ chức hội, đoàn thể của xã tăng cường về các bản giúp người dân làm nông thôn mới.

Nhiều tuyến đường nội bản, ngõ bản ở xã Ngọc Chiến được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của người dân.





"Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và người dân trong xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động. Phong trào thi đua "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới" thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của người dân các bản. Không chỉ tích cực góp công, góp sức, mà nhiều hộ dân ở các bản còn tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, cổng bản... tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn xã. Nếu không được người dân ủng hộ, hiến đất thì nhiều tuyến đường trong xã không rộng thênh thang như bây giờ" - anh Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho hay.

Người dân bản Lướt (xã Ngọc Chiến) góp tiền, góp công sửa cầu treọ bắc qua suối Chiến.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, sở dĩ phong trào xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Chiến phát triển rộng khắp như vậy là nhờ có sự đồng thuận từ phía người dân. Các chủ trương do Đảng ủy xã ban hành đều xuất phát từ lợi ích của người dân và đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, lấy ý kiến của người dân. Điển hình phải kể đến là chủ trương làm đường giao thông nông thôn. Để thực hiện chủ trương này, xã Ngọc Chiến đã thành lập các tổ công tác. Các thành viên trong tổ công tác vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động vừa trực tiếp tham gia làm đường cùng với người dân. Với cách làm đó, nhiều tuyến đường trong xã không chỉ được mở rộng mà còn được bê tông hóa. Có đường giao thông, người dân các bản tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập.

Đến thời điểm này, xã Ngọc Chiến đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng cổng chào ở các bản.

Đến bản Lướt (xã Ngọc Chiến) chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến chiếc cổng chào hoành tráng, với dòng chữ: "Bản du lịch cộng đồng – bản Lướt kính chào quý khách". Cổng chào này do chính người dân trong bản góp tiền, góp công xây dựng lên.

"Xã đề ra chủ trương làm cổng chào, còn các bản tự thiết kế, tự thi công với sự tham gia tích cực của các hộ dân trong bản. Đến nay, hầu hết các bản trong xã đã xây dựng xong cổng chào" – ông Lò Văn Sây – Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết.

Qua cổng chào, đi trên con đường bê tông bằng phẳng, chúng tôi vào bản Lướt. Không chỉ có đường trục bản, mà tất cả con ngõ ở bản Lướt cũng đã được bê tông hóa và thường xuyên được quét dọn sạch sẽ. Ông Lường Văn On, dân bản Lướt vui vẻ nói: "Có cái nông thôn mới về, bản tôi thay đổi hẳn. Đường bản, ngõ bản đều được đổ bê tông, đi lại thuận tiện, bà con dân bản ai cũng phấn khởi. Phấn khởi hơn, đó là những con đường đó đều do bà con dân bản góp công, góp sức xây dựng. Ngay cả chiếc cầu treo bắc qua suối Chiến cũng là do dân bản chúng tôi góp tiền, góp công sửa chữa cả đấy".

Không chỉ tích cực trong làm đường giao thông nông thôn, người dân các bản trong xã Ngọc Chiến còn tự lắp đặt cột đèn chiếu sáng trước nhà, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, làm chuồng nuôi nhốt trâu, bò...

Nhờ huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn miền núi của xã nghèo Ngọc Chiến đã và đang có những đổi thay tích cực. Đến nay, xã Ngọc Chiến đã hoàn thành được 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống, thu nhập của người dân trong xã ngày càng được cải thiện, nâng cao.