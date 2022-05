Mường Nhé: Cuộc sống mới của người Si La ở Nậm Sin

Bản Nậm Sin, xã Chung Chải (Mường Nhé) là bản duy nhất ở tỉnh Lai Châu có người dân tộc Si La sinh sống. Đề án Hỗ trợ phát triển KT - XH dân tộc Si La đã giúp cho cuộc sống người dân nơi đây khởi sắc

Mường Nhé dồn lực cho Nậm Sin

Nằm cách trung tâm huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) khoảng 40km, trước đây bản Nậm Sin (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé) chưa có đường giao thông nên gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Cũng vì thế mà bản Nậm Sin được xếp vào diện bản khó khăn nhất của huyện Mường Nhé.

Bản Si La (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé) giờ đây đã có điện, đường giao thông thuận tiện. Ảnh: Vinh Duy

Ngày ấy, muốn ra xã, ra huyện, người dân phải đi mất cả ngày, men theo suối Nậm Sin; nguồn nước sinh hoạt, ăn uống của người dân phải lấy từ các khe suối, mó nước. Sản xuất nông nghiệp mang tính tự cung tự cấp; năng xuất, sản lượng thấp do chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật... Cùng với đó, tính hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất người dân. Vì vậy, một thời gian dài, tỷ lệ hộ nghèo của bản luôn là con số 100%, thu nhập bình quân người Si La ở bản Nậm Sin chưa đến 100 nghìn đồng/người/tháng.

Thế nhưng, Nậm Sin nay đã khác. Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của bà con dân tộc Si La nơi đây. Quá khứ đói, nghèo đã thật sự được đẩy lùi, niềm vui no ấm đã đến với bà con trong bản. Sau nhiều năm được hưởng lợi từ Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La mà Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm, bản Nậm Sin đã có bước phát triển đáng kể.

Đến nay, về cơ bản, hệ thống cơ sở vật chất và các công trình xây dựng thiết yếu cho bản Nậm Sin đã được đầu tư phục vụ lợi ích Nhân dân. Riêng năm 2020, bản Nậm Sin đã được hỗ trợ 96 con lợn giống cho 48 hộ dân; UBND xã hỗ trợ 150 cây xoài Đài Loan cho trưởng bản, bí thư bản làm mô hình điểm.

Về cơ sở hạ tầng, Nhà nước đầu tư đường bê tông từ quốc lộ 4H vào trung tâm bản với tổng chiều dài 9,3km, trong đó tuyến chính có chiều dài 8,45km và hệ thống đường nội bản có chiều dài gần 1km, với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng. Cùng với đó, các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi cũng được đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất.

Tuyến đường giao thông nối liền quốc lộ 4H với bản Nậm Sin (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé) vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Ảnh: Vinh Duy

Ngoài được hưởng lợi từ Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La, những năm qua, bản Nậm Sin được tỉnh, huyện thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư cho bản, như: Chương trình Xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo... Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Nậm Sin khởi sắc cùng Mường Nhé

Ông Lỳ Hồng Sơn, Trưởng bản Nậm Sin (huyện Mường Nhé) cho biết: Những năm gần đây, đời sống của người dân trong bản đã thay đổi rất nhiều, không còn khó khăn như trước đây nữa. Người dân có điện thắp sáng, có đường bê tông đi lại thuận tiện, từ đó thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, người dân còn được tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, tiếp thu khoa học - kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe nên nhận thức của người dân đã được nâng cao. Con em trong bản được đến trường học hành đầy đủ. Nhiều tập tục lạc hậu đã được xóa bỏ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Nếu như trước đây, cả bản có 35 hộ dân với hơn 170 khẩu, thì nay dân số của bản đã tăng lên 52 hộ với 223 nhân khẩu. Hiện nay, tổng diện tích đất nông nghiệp của bản khoảng 30ha, trong đó có 20ha lúa nước, 1,2ha diện tích ao cá…

Nhờ được tập huấn những kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, phòng, chống các dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, sản lượng lương thực bình quân đầu người của bản đạt trên 360kg/người/năm. Nhờ đó, đến nay toàn bản còn 40 hộ nghèo (chiếm 76,9%) theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021 - 2025. Hầu hết các hộ gia đình đã đầu tư xây dựng, sửa chữa mới nhà cửa kiên cố, mua sắm được tivi, xe máy…

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm đầu tư. Bằng nguồn vốn thực hiện Đề án, bản Nậm Sin đã được đầu tư trường tiểu học và mầm non, do vậy học sinh được đến trường đầy đủ, không còn tình trạng trẻ đến tuổi nhưng không được đến trường, lớp.

Các cháu học sinh bản Nậm Sin tại điểm trường Trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 2 (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé). Ảnh: Vinh Duy

Thời gian qua, việc triển khai Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La, đời sống của người dân bản Nậm Sin đã an cư, con em dân tộc được đến trường đầy đủ.

Tuy nhiên, theo ông Lỳ Ha Lòng, Chủ tịch UBND xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, dù đời sống người dân thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng mặt bằng trình độ dân trí còn thấp, kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp…

Để cuộc sống của người dân phát triển bền vững, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị đứng chân trên địa bàn; cùng với đó vẫn cần chính sách đặc thù, đầu tư bền vững; đặc biệt là giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, chương trình để vực dậy bản nghèo.