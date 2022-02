Lào Cai: Hơn 300 gia súc bị chết rét, thiệt hại trên 3 tỷ đồng

Từ ngày 19 – 23/2, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, khiến hơn 300 con gia súc bị chết vì giá rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió phía Tây trên cao, từ ngày 19/2 - 23/2, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra đợt mưa, rét kéo dài . Nhiệt độ các nơi trong tỉnh đều giảm xuống phổ biến từ 10-12 độ C, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Nhiệt độ quan trắc được ở một số nơi dao động từ 5 - 7 độ C. Đặc biệt, ở vùng núi cao của thị xã Sa Pa và xã Y Tý của huyện Bát Xát nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tính đến 15h ngày 23/2, toàn tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 307 con gia súc bị chết rét, trong đó có 272 con trâu, 5 con ngựa, 24 con bò và 6 con dê. Ngoài ra, do mưa kéo dài đã gây sạt lở đất, đá và làm hư hỏng một số công trình giao thông, trường học, nhà ở và hoa màu tại một số địa phương trong tỉnh. Ước thiệt hại do đợt mưa, rét gây ra trên 3 tỷ đồng.

Hơn 300 con gia súc ở Lào Cai bị chết vì giá rét. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, UBND các huyện, thành phố đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi. Các địa phương của tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ sức khỏe cho người già, trẻ em, công tác dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại cho đàn gia súc.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 233/SNN-PCTT ngày 17/02/2022 về việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại cho người, cây trồng vật nuôi; Chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thiên tai; đôn đốc các địa phương thực hiện phương án phòng chống mưa, rét theo chỉ đạo của UBND tỉnh.