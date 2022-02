Hoà Bình: Khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất do giá rét

Theo ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết trên địa bàn tỉnh đêm có mưa nhỏ nhiều nơi, trời rét hại trời không mưa. Nhiệt độ thấp nhất sáng ngày 22/2 ở các địa phương dao động từ 8 – 9 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ giảm xuống 5 – 7 độ C. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thiên tai và thiệt hại do trời rét đậm, rét hại gây ra. Hiện tại, thời tiết vẫn diễn biến thất thường, nhiệt độ ở 1 số địa phương vùng cao giảm sâu. Trước tình hình đó, tỉnh đã đôn đốc các huyện, thành phố áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương, hộ dân cần tập trung theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.