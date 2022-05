Lai Châu: Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông

Sáng nay (20/5), do mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở taluy dương tại một số vị trí trên QL4D thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ, Lai Châu), gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Clip: Sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông tại QL4D. (nguồn: Yên Sâm)

Trao đổi với PV, ông Ngô Sỹ Thiện - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu cho biết: Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, gây sạt lở ta luy dương tại Km20+600; Km20+900 và KM21+200 QL4D thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ (Lai Châu) làm ách tắc giao thông. Tổng chiều dài sạt lở khoảng hơn 100m. Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 4.000m3 đất, đá.

Hiện tại, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường là Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường 3 Lai Châu điều động hai máy xúc vào khắc phục sạt lở, dự kiến khoảng 9h 15p sẽ thông đường.

Giao thông ách tắc do sạt lở tại QL4D. (Ảnh: PV)

Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, ngày và đêm nay (20/5), tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Mưa to cục bộ tập trung tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.