Lạc vào miền quê châu Âu tại 4 đồng cừu Việt Nam

Đồng cừu An Hòa (Ninh Thuận): Hòa mình vào không gian đồng quê thanh bình là trải nghiệm khó quên tại miền biển nắng gió Ninh Thuận. Đồng cừu sở hữu phong cảnh hữu tình, với núi non, hồ nước, thảo nguyên, cùng những đàn cừu được chăn thả tự do. Tầm 8h mỗi ngày, cừu sẽ được cho ăn cỏ, uống nước, 17h được lùa về trang trại. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống du mục tại đây, bạn có thể đến trại cừu từ 6h-7h. Ảnh: T.v.n.p, lihnnnn.