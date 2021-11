Điện Biên: Nhiều ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng, phát huy "4 tại chỗ" trong chống dịch

Qua truy vét, xét nghiệm toàn dân thuộc các xã biên giới huyện Điện Biên, Trung tâm Phòng chống Bệnh tật tỉnh Điện Biên (CDC) tiếp tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Điện Biên, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 5/11 đến 10 giờ ngày 6/11) Điện Biên tiếp tục ghi nhận 23 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Trong đó, có 5 ca ở xã biên giới Na Ư chưa xác định được nguồn lây; còn lại, các trường hợp khác đều liên quan ổ dịch xã Na Tông, Mường Nhà hoặc có tiếp xúc người nước ngoài nhiễm bệnh.

Như vậy, với số ca nhiễm mới được ghi nhận đã nâng tổng số ca nhiễm covid-19 tại huyện Điện Biên lên 86 ca. Trong đó, xã Na Tông có 52; Mường Nhà 10; Pom Lót có 6; Na Ư có 8; Sam Mứn 1; Noong Hẹt 4; Hẹ Muông 1 và Pa Thơm có 4.

Cán bộ CDC Điện Biên khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các xã biên giới huyện Điện Biên.

Thực hiện công tác khoanh vùng, khống chế dịch, nhiều ngày qua kể từ ngày 1/11 đến nay gần nghìn cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên huyện Điện Biên và chính quyền, đoàn thể các xã có dịch đã ngày đêm truy vết F1, F2; chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất bố trí cách ly tập trung cho 1.132 F1. Ngay trong đêm 5/11, lực lượng y tế đã khẩn trương tiến hành xét nghiệm và lấy mẫu sàng lọc tại 2 xã vùng biên là Na Ư, Pa Thơm. Đến sáng nay đã hoàn thành lấy 1.674 mẫu tại Na Ư; 724 mẫu tại Pa Thơm; Na Tông 3.662 mẫu…

Tất cả người dân tại các xã biên giới của huyện Điện Biên được lấy mẫu tets Covid - 19.

Nhận định dịch tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, phức tạp, trong sáng ngày 6/11 Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Điện Biên tổ chức họp khẩn với ban chỉ đạo của 21 xã trong toàn huyện. Nhấn mạnh yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các xã phải chủ động phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã phải chịu trách nhiệm về công tác chống dịch của địa phương, ông Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Điện Biên yêu cầu các xã phải sẵn sàng phương án cho tình huống xấu nhất, tránh lơ là, bị động như thời gian qua.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, kiểm tra công tác lấy mẫu, phòng chống dịch Covid - 19 tại xã Mường Nhà.

Giao các cơ quan, phòng ban huyện chủ động cử cán bộ, công chức hỗ trợ các xã chống dịch, ông Bùi Xuân Trường cũng yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban phải coi chống dịch là nhiệm vụ chung, cấp bách vì vậy nếu cần thiết có thể biệt phái cán bộ huyện về xã hỗ trợ vì lúc này cần nhất là tập trung nhân lực phòng, chống dịch.

Nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Điện Biên đã quyết định thành lập thêm một Ban chỉ huy phòng dịch, do ông Lò Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng ban; chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch tại các xã phía Bắc, mà hiện nay hầu hết là các xã chưa có dịch đều thuộc xã vùng xanh an toàn. Như vậy, huyện Điện Biên hiện có 3 Ban chỉ huy phòng dịch do 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện làm trưởng ban. Trong đó, Ban chỉ huy tại trung tâm xã Na Tông, Mường Nhà là đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ban chỉ huy tại trung tâm huyện do đồng chí Bùi Hải Bình trực tiếp chỉ đạo.