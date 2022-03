Cao nguyên Sìn Hồ khởi sắc nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nhờ triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) mà diện mạo cao nguyên Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đã có nhiều khởi sắc.

Sìn Hồ phát triển các vùng chè chuyên canh

Sìn Hồ được biết tới là vùng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho cây chè sinh trưởng. Ngày xưa, cây chè đã phát triển tự nhiên trên đất Sìn Hồ. Giống chè cổ thụ ở đây có chất lượng và hương vị đặc trưng khác biệt, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Đây là tiền đề cho việc phát triển các vùng chè chuyên canh chất lượng cao sau này.

Vùng chè cổ thụ Sìn Hồ đem lại cho bà con nguồn thu nhập ổn định. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025, cây chè được huyện Sìn Hồ xác định là cây trồng thế mạnh chủ lực, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Quốc Vương - Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Các vùng chè chuyên canh trên địa bàn huyện Sìn Hồ được triển khai trồng dựa trên những kinh nghiệm từ phát triển cây chè cổ thụ. Sau 4 năm, các vùng chè chuyên canh chất lượng cao đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Điểm sáng Hợp tác xã ở Sìn Hồ

Có thể thấy, khi đời sống người dân còn khó khăn, thiếu thốn, thu nhập chưa ổn định, sẽ ảnh hưởng tới nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM. Việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại mỗi địa phương cũng được xem là yếu tố then chốt để hoàn thiện các tiêu chí NTM. Do đó, những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã khai thác thế mạnh của địa phương, phát huy được sức dân, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn phát triển như hiện nay là minh chứng cho "sức vươn" của Sìn Hồ sau hơn chục năm xây dựng NTM.

Các hợp tác xã trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã góp phần tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến nay, huyện Sìn Hồ có 7 sản phẩm OCOP nông nghiệp đạt chuẩn 3 sao; 15 HTX hoạt động dàn trải trên nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ xây dựng, kinh doanh, đến nuôi trồng chế biến… Có nhiều HTX tạo được công việc thường xuyên cho hơn 20 lao động, với thu nhập bình quân từ 6,5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Bức tranh kinh tế vùng cao đã có những đổi thay rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Trước đây, các HTX trên địa bàn huyện Sìn Hồ gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Nhận thấy vai trò của kinh tế hợp tác trong xây dựng NTM, huyện Sìn Hồ đã tích cực hỗ trợ các HTX phát triển theo hướng hàng hóa nhằm tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương cũng như tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy nông nghiệp nông thôn Sìn Hồ phát triển theo hướng bền vững.

Diện mạo mới ở Sìn Hồ

Bên cạnh những điểm sáng về kinh tế, diện mạo NTM tại các xã trên địa bàn huyện cũng có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Năm 2021, huyện Sìn Hồ đã mở thêm 2 tuyến đường tới trung tâm xã, 17 tuyến đường liên thôn bản và 153km đường nội bản, gần 250km đường nội đồng. Đặc biệt, việc nâng cấp tuyến tỉnh lộ 128 đã hoàn thiện góp phần phục vụ đời sống người dân; 20 xã trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia và 8 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất trường học. Cũng trong năm, huyện Sìn Hồ đã đầu tư mới 52 công trình thủy lợi, các công trình sau đầu tư được sử dụng hiệu quả.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu về cơ bản đã được đầu tư đến từng thôn bản. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến nay, huyện Sìn Hồ có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Chăn Nưa, Lùng Thàng, Nậm Tăm, Nậm Mạ, số tiêu chí NTM bình quân đạt 14,7 tiêu chí/xã. Thu nhập trung bình đạt 31 triệu đồng/người/năm 2021 (tăng hơn 15 triệu đồng so với trước năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4 - 5%/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, phấn đấu đến năm 2025 có 8 xã đạt chuẩn NTM.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Quốc Vương – Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Chương trình xây dựng NTM là chương trình phát triển tổng hợp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội… được thực hiện trên địa bàn nông thôn với sự tham gia của toàn xã hội. Qua hơn 10 năm thực hiện, chương trình đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giúp đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở. Cơ sở hạ tầng thiết yếu về cơ bản đã được đầu tư đến từng thôn bản khang trang, thuận lợi cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Sìn Hồ ngày càng khởi sắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những thành quả đạt được từ việc thực hiện xây dựng NTM của huyện Sìn Hồ hôm nay là sự kết tinh sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữa ý Đảng với lòng dân. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, thời gian tới, huyện Sìn Hồ sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, thay đổi thói quen tư duy làm kinh tế của người dân. Từ đó, góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, qua đó góp phần xây dựng huyện vùng cao Sìn Hồ ngày càng khởi sắc.