4 loại thủy sản vào Nhật Bản phải có chứng nhận khai thác

Nhật Bản sẽ áp dụng yêu cầu giấy chứng nhận khai thác đối với 4 loài thủy sản khi nhập khẩu kể từ tháng 12/2022.

Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) vừa có công văn gửi Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về việc áp dụng giấy chứng nhận thủy sản khai thác tại thị trường Nhật Bản kể từ 1/12/2022.



Nhật Bản sẽ áp dụng yêu cầu giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho 4 loài: Mực ống - mực nang, cá thu đao, cá thu và cá trích. (Ảnh minh họa)

Theo thông báo từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cơ quan thẩm quyền của Nhật Bản sẽ áp dụng yêu cầu giấy chứng nhận thủy sản khai thác (Catch Certificate) cho 4 loài là mực ống và mực nang (Squid anh Cuttle fish), cá thu đao (Pacific saury, Cololabis spp.), cá thu (Mackerel, Scomber spp) và cá trích (Sardine, Sardinops spp) khi nhập khẩu vào Nhật Bản.

Tổng cục Thủy sản đề nghị VASEP thông báo đến toàn thể các doanh nghiệp thành viên để có những chuẩn bị kịp thời tránh làm ảnh hưởng, gián đoạn đến hoạt động xuất khẩu hải sản sang thị trường Nhật Bản.

Nhật Bản là thị trường lớn thứ 2 của thủy sản Việt Nam. Năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản đạt hơn 1,3 tỉ USD, chiếm 14,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản đạt 210 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2021.

Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết 4 Hiệp định Thương mại tự do bao gồm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra nhiều lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nhật Bản.