Xuất khẩu nông sản vẫn tăng mạnh qua cửa khẩu Lào Cai

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2020, các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu này vẫn tăng khá mạnh mặc dù dịch bệnh COVID-19 và lũ lụt tại Trung Quốc vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Cụ thể, đến hết tháng 6/2020 đã có gần 27.000 tấn quả vải được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai, kim ngạch đạt trên 14,8 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt hàng quả chuối xuất khẩu đạt trên 18,8 nghìn tấn, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Các xe container hàng nông sản chờ làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đáng chú ý, xuất khẩu dưa hấu đạt gần 54.000 tấn, tăng 132% so với cùng kỳ; kim ngạch đạt 12,4 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng khác cũng đang có giá trị xuất khẩu khả quan như xoài, thanh long, ván bóc, cà phê, giày dép, sắn khô…

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành đến hết tháng 6/2020 đạt 625 triệu USD, bằng 69% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 322 triệu USD, bằng 56% cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 303 triệu USD, bằng 92% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 514 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất - nhập khẩu, nhất là đối với xuất khẩu nông sản, ngành chức năng tại cửa khẩu Kim Thành luôn dành sự ưu tiên đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nông sản thuộc luồng xanh, luồng ưu tiên, nếu đầy đủ các thủ tục và tuân thủ biện pháp chống dịch thì chỉ mất thời gian rất ngắn đã được thông quan.

Riêng đối với quả vải thiều - mặt hàng có tính đặc thù không được bảo quản trong container lạnh, trong thời gian xuất khẩu được ưu tiên thông quan trước các mặt hàng khác nhằm đảm bảo chất lượng quả vải khi tiếp cận với thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu lào Cai tiếp tục triển khai có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa hải quan VNACCS/VCIS, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về hải quan, đảm bảo đúng chính sách pháp luật, tạo thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các biện pháp thu nộp ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế. Áp dụng các chức năng mới trên Hệ thống e - Customs V5 để hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính điện tử trên Hệ thống VNACCS.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng như giảm thiểu thời gian và sức lực, tăng hiệu quả công việc của cơ quan hải quan.

Triển khai thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa hải quan theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kịp thời rà soát hệ thống pháp luật hải quan, đề xuất kịp thời với cấp trên ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan.

Tiếp tục tuyên truyền tới công đồng doanh nghiệp về lợi ích khi tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến và kê khai các tiện ích dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7 tới người dân và doanh nghiệp.