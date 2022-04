Xây dựng “Bếp ăn yêu thương” cho trẻ em nghèo biên giới

Ngày 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng công trình "Bếp ăn yêu thương - Nâng bước em tới trường" tặng học sinh điểm trường Mầm non bản A Má I, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Đây là công trình bếp ăn thứ tư được xây dựng từ năm 2021 đến nay do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, xã Lóng Sập vận động tài trợ cho địa bàn đơn vị phụ trách. Công trình sẽ được xây kiên cố với tổng diện tích gần 40m2. Sau khi hoàn thành sẽ giúp cho 47 cháu học sinh ở đây có bếp ăn khang trang, sạch sẽ.

Các đơn vị đo diện tích để chuẩn bị xây dựng “Bếp ăn yêu thương” tại điểm bản A Má I, xã Lóng Sập. Ảnh: PV.

Trao đổi với PV, cô giáo Lâm Thị Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Lóng Sập cho biết: Điểm trường Mầm non A Má I chỉ có hai phòng học, chưa có bếp ăn nên buổi trưa các cô giáo phải cho các con ăn tại lớp. Do đó công tác dọn dẹp vệ sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bếp ăn sẽ giúp các cháu có chỗ ăn sạch sẽ, phụ huynh của các con cũng yên tâm hơn.

Khánh thành và bàn giao Điểm trường Mầm non Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: PV.

Vào đầu năm học 2021 - 2022, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập cũng đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng với sự tham gia về ngày công lao động của giáo viên Trường mầm non xã Lóng Sập, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xây dựng hai công trình "Bếp ăn yêu thương" tại bản Pu Nhan và "Sân trường yêu thương" tại bản Hong Húa, xã Lóng Sập.

Bàn giao “Bếp ăn yêu thương” tại điểm trường bản Pu Nhan, xã Lóng Sập. Ảnh: PV.

Cùng với đó còn kêu gọi xây dựng và đưa vào sử dụng công trình điểm trường Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu với một phòng học, một bếp ăn và một số công trình phụ trợ, trị giá 250.000.000 đồng.

Đại uý Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập chia sẻ: Qua các đợt công tác tại địa bàn, được đến thăm trường lớp của các cháu ở vùng cao, nhìn lớp học tạm bợ, điều kiện học tập thì thiếu thốn, chúng tôi rất thương cảm và đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để xây dựng cho các cháu có nơi học tập, sinh hoạt khang trang hơn.

Những phòng học kiên cố đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: PV.

Từ tấm lòng của các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh, sự chia sẻ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, sự đồng thuận của chính quyền địa phương, giờ đây trên các bản vùng cao của xã Lóng Sập, Chiềng Khừa các em học sinh đã có thêm những sân chơi mới, những bếp ăn mới ấm áp tình người.